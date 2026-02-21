Олімпіада-2026: де сьогодні вболівати за Україну та розклад усіх фіналів 21 лютого

У суботу, 21 лютого, на зимових Олімпійських іграх в Італії розіграють чергові комплекти нагород. Для збірної України цей день стане вирішальним у боротьбі за подіум у лижній акробатиці та марафоні.

Надії на фристайл: українське тріо у фіналі

Головна увага вітчизняних уболівальників буде прикута до змішаних командних змагань з лижної акробатики.

Після серії невдач в індивідуальних заліках, українська збірна має останню можливість зачепитися за олімпійський п'єдестал.

Честь країни захищатимуть Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський.

Попри те, що лідери команди не змогли реалізувати свій потенціал у сольних стрибках, формат міксту дає шанс на реабілітацію.

Турнір пройде у два етапи: спочатку сім колективів визначать четвірку найкращих, яка в суперфіналі розіграє медалі.

11:45 - Фристайл (акробатика, мікст). Фінал 1

- Фристайл (акробатика, мікст). Фінал 1 12:45 - Фристайл (акробатика, мікст). Фінал 2 (медальна подія)

Марафонська дистанція та гонитва Клебо за рекордом

У лижних гонках відбудеться одна з найважчих дисциплін - чоловічий масстарт на 50 км класичним стилем.

Україну представлятимуть Дмитро Драгун та Олександр Лісогор.

Хоча попередні старти українців на цих Іграх були не надто вдалими, дистанційна гонка стане для них підсумковим іспитом на витривалість.

Водночас весь світ спостерігатиме за норвежцем Йоханнесом Клебо.

Легендарний лижник уже здобув п'ять золотих нагород у Мілані та Кортіні, а перемога в марафоні дозволить йому встановити унікальне історичне досягнення - виграти абсолютно всі старти в межах однієї Олімпіади.

Прощання легенд біатлону та хокейні розбірки

Вечірня програма Олімпіади обіцяє бути емоційною. У жіночому біатлонному масстарті, який пройде без участі українок, свої останні кар'єрні гонки проведуть зірки світового рівня - німкеня Франциска Пройсс та італійка Доротея Вірер.

Також сьогодні визначаться володарі бронзових нагород у чоловічому хокейному турнірі, де зійдуться збірні Словаччини та Фінляндії.

Ключові фінали дня (21 лютого):

12:00 - Лижні гонки. Чоловічий масстарт (50 км)

- Лижні гонки. Чоловічий масстарт (50 км) 15:15 - Біатлон. Жіночий масстарт (12,5 км)

- Біатлон. Жіночий масстарт (12,5 км) 17:40 - Ковзанярський спорт. Чоловічий масстарт

- Ковзанярський спорт. Чоловічий масстарт 20:05 - Керлінг. Чоловічий фінал (Велика Британія - Канада)

- Керлінг. Чоловічий фінал (Велика Британія - Канада) 21:40 - Хокей. Матч за 3-тє місце (Словаччина - Фінляндія)

Де дивитися Олімпійські ігри-2026

В Україні прямі трансляції змагань забезпечує офіційний мовник - платформа "Суспільне".

Вболівальники можуть стежити за виступами атлетів на регіональних телеканалах, спеціалізованому каналі "Суспільне Спорт", а також на однойменному сайті.

Крім того, повний обсяг змагань доступний на каналах "Євроспорт".