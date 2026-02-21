Олимпиада-2026: где сегодня болеть за Украину и расписание всех финалов 21 февраля

В субботу, 21 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии разыграют очередные комплекты наград. Для сборной Украины этот день станет решающим в борьбе за подиум в лыжной акробатике и марафоне.

Надежды на фристайл: украинское трио в финале

Главное внимание отечественных болельщиков будет приковано к смешанным командным соревнованиям по лыжной акробатике.

После серии неудач в индивидуальных зачетах, украинская сборная имеет последнюю возможность зацепиться за олимпийский пьедестал.

Честь страны будут защищать Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.

Несмотря на то, что лидеры команды не смогли реализовать свой потенциал в сольных прыжках, формат микста дает шанс на реабилитацию.

Турнир пройдет в два этапа: сначала семь коллективов определят четверку лучших, которая в суперфинале разыграет медали.

11:45 - Фристайл (акробатика, микст). Финал 1

- Фристайл (акробатика, микст). Финал 1 12:45 - Фристайл (акробатика, микст). Финал 2 (медальное событие)

Марафонская дистанция и погоня Клебо за рекордом

В лыжных гонках состоится одна из самых тяжелых дисциплин - мужской масстарт на 50 км классическим стилем.

Украину будут представлять Дмитрий Драгун и Александр Лисогор.

Хотя предыдущие старты украинцев на этих Играх были не слишком удачными, дистанционная гонка станет для них итоговым экзаменом на выносливость.

В то же время весь мир будет наблюдать за норвежцем Йоханнесом Клебо.

Легендарный лыжник уже получил пять золотых наград в Милане и Кортине, а победа в марафоне позволит ему установить уникальное историческое достижение - выиграть абсолютно все старты в рамках одной Олимпиады.

Прощание легенд биатлона и хоккейные разборки

Вечерняя программа Олимпиады обещает быть эмоциональной. В женском биатлонном массстарте, который пройдет без участия украинок, свои последние карьерные гонки проведут звезды мирового уровня - немка Франциска Пройсс и итальянка Доротея Вирер.

Также сегодня определятся обладатели бронзовых наград в мужском хоккейном турнире, где сойдутся сборные Словакии и Финляндии.

Ключевые финалы дня (21 февраля):

12:00 - Лыжные гонки. Мужской масстарт (50 км)

- Лыжные гонки. Мужской масстарт (50 км) 15:15 - Биатлон. Женский масстарт (12,5 км)

- Биатлон. Женский масстарт (12,5 км) 17:40 - Конькобежный спорт. Мужской масстарт

- Конькобежный спорт. Мужской масстарт 20:05 - Керлинг. Мужской финал (Великобритания - Канада)

- Керлинг. Мужской финал (Великобритания - Канада) 21:40 - Хоккей. Матч за 3-е место (Словакия - Финляндия)

Где смотреть Олимпийские игры-2026

В Украине прямые трансляции соревнований обеспечивает официальный вещатель - платформа "Суспільне".

Болельщики могут следить за выступлениями атлетов на региональных телеканалах, специализированном канале "Суспільне Спорт", а также на одноименном сайте.

Кроме того, полный объем соревнований доступен на каналах "Евроспорт".