Олимпиада-2026: где сегодня болеть за Украину и расписание всех финалов 21 февраля
В субботу, 21 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии разыграют очередные комплекты наград. Для сборной Украины этот день станет решающим в борьбе за подиум в лыжной акробатике и марафоне.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Читайте: Украина объявила бойкот Паралимпиаде в Милане: известна причина радикального решения
Надежды на фристайл: украинское трио в финале
Главное внимание отечественных болельщиков будет приковано к смешанным командным соревнованиям по лыжной акробатике.
После серии неудач в индивидуальных зачетах, украинская сборная имеет последнюю возможность зацепиться за олимпийский пьедестал.
Честь страны будут защищать Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.
Несмотря на то, что лидеры команды не смогли реализовать свой потенциал в сольных прыжках, формат микста дает шанс на реабилитацию.
Турнир пройдет в два этапа: сначала семь коллективов определят четверку лучших, которая в суперфинале разыграет медали.
- 11:45 - Фристайл (акробатика, микст). Финал 1
- 12:45 - Фристайл (акробатика, микст). Финал 2 (медальное событие)
Марафонская дистанция и погоня Клебо за рекордом
В лыжных гонках состоится одна из самых тяжелых дисциплин - мужской масстарт на 50 км классическим стилем.
Украину будут представлять Дмитрий Драгун и Александр Лисогор.
Хотя предыдущие старты украинцев на этих Играх были не слишком удачными, дистанционная гонка станет для них итоговым экзаменом на выносливость.
В то же время весь мир будет наблюдать за норвежцем Йоханнесом Клебо.
Легендарный лыжник уже получил пять золотых наград в Милане и Кортине, а победа в марафоне позволит ему установить уникальное историческое достижение - выиграть абсолютно все старты в рамках одной Олимпиады.
Прощание легенд биатлона и хоккейные разборки
Вечерняя программа Олимпиады обещает быть эмоциональной. В женском биатлонном массстарте, который пройдет без участия украинок, свои последние карьерные гонки проведут звезды мирового уровня - немка Франциска Пройсс и итальянка Доротея Вирер.
Также сегодня определятся обладатели бронзовых наград в мужском хоккейном турнире, где сойдутся сборные Словакии и Финляндии.
Ключевые финалы дня (21 февраля):
- 12:00 - Лыжные гонки. Мужской масстарт (50 км)
- 15:15 - Биатлон. Женский масстарт (12,5 км)
- 17:40 - Конькобежный спорт. Мужской масстарт
- 20:05 - Керлинг. Мужской финал (Великобритания - Канада)
- 21:40 - Хоккей. Матч за 3-е место (Словакия - Финляндия)
Где смотреть Олимпийские игры-2026
В Украине прямые трансляции соревнований обеспечивает официальный вещатель - платформа "Суспільне".
Болельщики могут следить за выступлениями атлетов на региональных телеканалах, специализированном канале "Суспільне Спорт", а также на одноименном сайте.
Кроме того, полный объем соревнований доступен на каналах "Евроспорт".
Ранее мы рассказывали, почему украинцы не увидят церемонию Паралимпиады-2026 в Италии.