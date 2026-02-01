Офіційно. Олександр Зінченко – гравець "Аякса"

Амстердамський "Аякс", лондонський "Арсенал" та український футболіст Олександр Зінченко досягли остаточної угоди щодо трансферу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт нідерландського клубу.
29-річний універсал збірної України підписав повноцінний контракт в Амстердамі. Угода розрахована до завершення поточного сезону та діятиме до 30 червня 2026 року.
Таким чином Зінченко став не орендованим, а повноправним гравцем амстердамців. За нову команду він виступатиме під 47-м номером. Раніше в своїй кар'єрі він грав під 35-м та 17-м номерами.
Зінченко підписав повноцінну угоду (фото: ФК "Аякс")
Директор з футболу "Аякса" Марейн Беукер пояснив, що клуб розраховує на миттєвий ефект від переходу українця.
"З Олександром ми отримуємо досвідченого гравця, який одразу підсилить команду в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Як лівий захисник він тактично сильний, забезпечує стабільність в обороні та ідеально підходить нашому стилю гри. Він довів у Прем’єр-лізі, що, окрім захисту, може відігравати важливу роль у побудові атак та просуванні м'яча між лініями. Ми дуже раді, що він приєднається до нашої команди щонайменше до літа", - заявив представник "Аякса".
Зінченко народився 15 грудня 1996 року в Радомишлі. Футбольну освіту здобував в академії донецького "Шахтаря".
У середині сезону-2015/16 він переїхав до Росії, де дебютував на професійному рівні у складі "Уфи".
Вже влітку 2016 року українець зробив крок до англійської Прем'єр-ліги, підписавши контракт із "Манчестер Сіті". У системі "містян" він провів кілька років, а сезон-2016/17 відіграв в оренді за ПСВ у Нідерландах.
До 2022 року Зінченко залишався гравцем "Сіті", після чого перейшов до "Арсенала". Останні півроку він виступав на правах оренди за "Ноттінгем Форест".
Для Зінченка перехід до "Аякса" стане поверненням до чемпіонату Нідерландів, де він уже має досвід виступів. В Амстердамі українець має посилити лівий фланг оборони, а також додати команді варіативності завдяки вмінню діяти в центрі поля та розпочинати атаки.
Очікується, що футболіст зможе швидко інтегруватися в ігрову модель "Аякса" та допоможе клубу у боротьбі за місця в єврокубках.
