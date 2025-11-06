Одружився? Лідер гурту "Без Обмежень" засвітив обручку (фото)

Сергій Танчинець таємно одружився?

Днями Юліана опублікувала кілька кадрів з артистом. Так, вона засвітила на знімках золоту обручку на руці Сергія.

На кадрах він позує в яскравій помаранчевій толстовці, тримаючи на руках кота.

Музикант усміхається, а на його безіменному пальці добре видно перстень, що лише підживив чутки про новий сімейний статус.

Сама пара поки чутки про таємне весілля не коментувала.

Сергій Танчинець засвітив обручку (скриншот Instagram)

Що відомо про стосунки фронтмена "Без Обмежень"

Про стосунки пари стало відомо в травні цього року, а в липні вони заручилися. Тоді Сергій освідчився коханій у мальовничих Карпатах.

До цього Танчинець понад 15 років був одружений. Від колишньої дружини Анни у нього є двоє дітей - донька Анастасія та син Лук'ян. У вересні 2023 року пара офіційно оголосила про розлучення.

Раніше музикант вже розповідав про плани одружитися з коханою. Він зізнався, що про подію оголосить вже після церемонії.

"Я міг би сказати, що це буде після перемоги. Але, на жаль, це, мабуть, ще не скоро. Тому ми знайдемо момент у щільному графіку концертів, одружимось і тоді повідомимо", - сказав виконавець.

Танчинець та Корецька (фото: instagram.com/yuliana_koretska)

До речі, в мережі ходили чутки, що роман між Сергієм та Юліаною міг розпочатися ще коли він перебував у шлюбі. Проте сама піарниця спростувала подібні закиди, зазначивши, що їхня історія кохання розпочалася "через тривалий час після розлучення".