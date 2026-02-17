Нові чемпіони, виступи українців та актуальний медальний залік: підсумки 16 лютого на Олімпіаді-2026

У понеділок, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 розіграли шість комплектів нагород. На старт виходили п'ятеро представників збірної України у чотирьох видах спорту.
Про те, хто став чемпіоном, які результати показали вітчизняні спортсмени та ситуацію в оновленому медальному заліку – розповідає РБК-Україна.
Після перемоги на 500-метрівці представниця Нідерландів Ксандра Фелзебур знову піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. Цього разу вона стала найкращою на дистанції 1000 метрів.
У фіналі майбутній чемпіонці довелося витримати серйозну конкуренцію з боку канадки Кортні Саро та південнокореянки Кім Гіль Йі, які фінішували другою та третьою відповідно.
Визначився олімпійський чемпіон у чоловічому слаломі. Тріумфатором став швейцарець Лоїк Меяр, для якого ці Ігри стали по-справжньому медальними. У доробку швейцарця на ОІ-2026 повний комплект нагород: сьогоднішнє "золото" він додав до "срібла" в командній комбінації та "бронзи" у слаломі-гіганті.
Срібну медаль виборов австрієць Фабіо Гштрайн, бронзова – дісталася норвежцю Хенріку Крістофферсену.
У цій дисципліні змагався українець Дмитро Шеп'юк: він у загальному заліку посів 32-ге місце.
Вперше в історії було розіграно комплект нагород у чоловічому парному турнірі стрибунів з трампліна – суперкоманді.
Олімпійськими чемпіонами стали австрійці Ян Хьорль та Штефан Ембахер. Для Ембахера це дебютна медаль на Іграх, тоді як Хьорль уже має олімпійське золото – чотири роки тому він переміг у класичному командному турнірі.
Срібні нагороди вибороли поляки Павел Вонсек і Кацпер Томасяк. "Бронза" дісталася норвезькому дуету – Йоханну Форфангу та Крістофферу Еріксену.
Збірна України у складі Євгена Марусяка та Віталія Калініченка посіла 14-те місце.
Катерина Коцар (фото: Ski Federation of Ukraine)
У фіналі дисципліни біг-ейр Україну представляла Катерина Коцар, яка завершила виступ на 10-й сходинці.
Золоту медаль здобула канадка Меган Олдхем. "Срібло" виборола китаянка Айлін Гу, "бронзу" – італійка Флора Табанеллі.
У жіночому монобобі золоту медаль здобула американка Елана Меєрс. "Срібло" виборола німкеня Лаура Нольте. "Бронза" дісталася ще одній представниці США – Кейлі Гамфріс. Саме вона у Пекіні-2022 стала першою олімпійською чемпіонкою у даній дисципліні.
Ріку Міура та Рюїчі Кіхара (фото: x.com/milanocortina26)
Завершив змагальний день турнір спортивних пар у фігурному катанні.
Переможцями стали японці Ріку Міура та Рюїчі Кіхара. Вони вибороли історичне "золото" для Японії: вперше фігуристи з цієї країни стали олімпійськими чемпіонами у спортивних парах.
"Срібло" здобули представники Грузії Анастасія Мєтьолкіна та Лука Берулава. Бронзові нагороди дісталися Мінерві Фаб'єнн Хазе та Нікіті Володіну з Німеччини.
Олімпіада-2026, усі призери 16 лютого:
Шорт-трек. Жінки. 1000 м
Гірські лижі. Чоловіки. Слалом
Стрибки з трампліна. Чоловіки. Суперкоманда
Фрістайл. Жінки. Біг-ейр
Бобслей. Жінки. Монобоб
Фігурне катання. Спортивні пари
Збірна Норвегії з 12 золотими нагородами продовжує впевнено лідирувати у медальному заліку. Найближчі переслідувачі – італійці, які відстають за кількістю золотих та срібних нагород.
Топ-10 медального заліку:
