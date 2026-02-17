Нові чемпіони, виступи українців та актуальний медальний залік: підсумки 16 лютого на Олімпіаді-2026

Шорт-трек: повторний успіх Фелзебур

Після перемоги на 500-метрівці представниця Нідерландів Ксандра Фелзебур знову піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. Цього разу вона стала найкращою на дистанції 1000 метрів.

У фіналі майбутній чемпіонці довелося витримати серйозну конкуренцію з боку канадки Кортні Саро та південнокореянки Кім Гіль Йі, які фінішували другою та третьою відповідно.

Гірськолижний спорт: повна колекція Меяра

Визначився олімпійський чемпіон у чоловічому слаломі. Тріумфатором став швейцарець Лоїк Меяр, для якого ці Ігри стали по-справжньому медальними. У доробку швейцарця на ОІ-2026 повний комплект нагород: сьогоднішнє "золото" він додав до "срібла" в командній комбінації та "бронзи" у слаломі-гіганті.

Срібну медаль виборов австрієць Фабіо Гштрайн, бронзова – дісталася норвежцю Хенріку Крістофферсену.

У цій дисципліні змагався українець Дмитро Шеп'юк: він у загальному заліку посів 32-ге місце.

Стрибки з трампліна: Австрія – перший чемпіон у суперкоманді

Вперше в історії було розіграно комплект нагород у чоловічому парному турнірі стрибунів з трампліна – суперкоманді.

Олімпійськими чемпіонами стали австрійці Ян Хьорль та Штефан Ембахер. Для Ембахера це дебютна медаль на Іграх, тоді як Хьорль уже має олімпійське золото – чотири роки тому він переміг у класичному командному турнірі.

Срібні нагороди вибороли поляки Павел Вонсек і Кацпер Томасяк. "Бронза" дісталася норвезькому дуету – Йоханну Форфангу та Крістофферу Еріксену.

Збірна України у складі Євгена Марусяка та Віталія Калініченка посіла 14-те місце.

Катерина Коцар (фото: Ski Federation of Ukraine)

Фрістайл: Коцар у топ-10

У фіналі дисципліни біг-ейр Україну представляла Катерина Коцар, яка завершила виступ на 10-й сходинці.

Золоту медаль здобула канадка Меган Олдхем. "Срібло" виборола китаянка Айлін Гу, "бронзу" – італійка Флора Табанеллі.

Бобслей: дві медалі США

У жіночому монобобі золоту медаль здобула американка Елана Меєрс. "Срібло" виборола німкеня Лаура Нольте. "Бронза" дісталася ще одній представниці США – Кейлі Гамфріс. Саме вона у Пекіні-2022 стала першою олімпійською чемпіонкою у даній дисципліні.

Ріку Міура та Рюїчі Кіхара (фото: x.com/milanocortina26)

Фігурне катання: історичне "золото" Японії

Завершив змагальний день турнір спортивних пар у фігурному катанні.

Переможцями стали японці Ріку Міура та Рюїчі Кіхара. Вони вибороли історичне "золото" для Японії: вперше фігуристи з цієї країни стали олімпійськими чемпіонами у спортивних парах.

"Срібло" здобули представники Грузії Анастасія Мєтьолкіна та Лука Берулава. Бронзові нагороди дісталися Мінерві Фаб'єнн Хазе та Нікіті Володіну з Німеччини.

Олімпіада-2026, усі призери 16 лютого:

Шорт-трек. Жінки. 1000 м

Ксандра Фелзебур (Нідерланди) Кортні Саро (Канада) Кім Гіль Йі (Південна Корея)

Гірські лижі. Чоловіки. Слалом

Лоїк Меяр (Швейцарія) Фабіо Гштрайн (Австрія) Хенрік Крістофферсен (Норвегія)

Стрибки з трампліна. Чоловіки. Суперкоманда

Ян Хьорль / Штефан Ембахер (Австрія) Павел Вонсек / Кацпер Томасяк (Польща) Йоханн Форфанг / Крістоффер Еріксен (Норвегія)

Фрістайл. Жінки. Біг-ейр

Меган Олдхем (Канада) Айлін Гу (Китай) Флора Табанеллі (Італія)

Бобслей. Жінки. Монобоб

Елана Меєрс (США) Лаура Нольте (Німеччина) Кейлі Гамфріс (США)

Фігурне катання. Спортивні пари

Ріку Міура / Рюїчі Кіхара (Японія) Анастасія Мєтьолкіна / Лука Берулава (Грузія) Мінерва Фаб'єнн Хазе / Нікіта Володін (Німеччина)

Медальний залік

Збірна Норвегії з 12 золотими нагородами продовжує впевнено лідирувати у медальному заліку. Найближчі переслідувачі – італійці, які відстають за кількістю золотих та срібних нагород.

Топ-10 медального заліку: