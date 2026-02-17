UA

Нові чемпіони, виступи українців та актуальний медальний залік: підсумки 16 лютого на Олімпіаді-2026

У понеділок на ОІ розіграли шість комплектів нагород (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У понеділок, 16 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 розіграли шість комплектів нагород. На старт виходили п'ятеро представників збірної України у чотирьох видах спорту.

Про те, хто став чемпіоном, які результати показали вітчизняні спортсмени та ситуацію в оновленому медальному заліку – розповідає РБК-Україна.

Читайте також: Історія з "шоломом пам'яті" Гераскевича отримала продовження, попри рішення МОК

Шорт-трек: повторний успіх Фелзебур

Після перемоги на 500-метрівці представниця Нідерландів Ксандра Фелзебур знову піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. Цього разу вона стала найкращою на дистанції 1000 метрів.

У фіналі майбутній чемпіонці довелося витримати серйозну конкуренцію з боку канадки Кортні Саро та південнокореянки Кім Гіль Йі, які фінішували другою та третьою відповідно.

Гірськолижний спорт: повна колекція Меяра

Визначився олімпійський чемпіон у чоловічому слаломі. Тріумфатором став швейцарець Лоїк Меяр, для якого ці Ігри стали по-справжньому медальними. У доробку швейцарця на ОІ-2026 повний комплект нагород: сьогоднішнє "золото" він додав до "срібла" в командній комбінації та "бронзи" у слаломі-гіганті.

Срібну медаль виборов австрієць Фабіо Гштрайн, бронзова – дісталася норвежцю Хенріку Крістофферсену.

У цій дисципліні змагався українець Дмитро Шеп'юк: він у загальному заліку посів 32-ге місце.

Стрибки з трампліна: Австрія – перший чемпіон у суперкоманді

Вперше в історії було розіграно комплект нагород у чоловічому парному турнірі стрибунів з трампліна – суперкоманді.

Олімпійськими чемпіонами стали австрійці Ян Хьорль та Штефан Ембахер. Для Ембахера це дебютна медаль на Іграх, тоді як Хьорль уже має олімпійське золото – чотири роки тому він переміг у класичному командному турнірі.

Срібні нагороди вибороли поляки Павел Вонсек і Кацпер Томасяк. "Бронза" дісталася норвезькому дуету – Йоханну Форфангу та Крістофферу Еріксену.

Збірна України у складі Євгена Марусяка та Віталія Калініченка посіла 14-те місце.

Катерина Коцар (фото: Ski Federation of Ukraine)

Фрістайл: Коцар у топ-10

У фіналі дисципліни біг-ейр Україну представляла Катерина Коцар, яка завершила виступ на 10-й сходинці.

Золоту медаль здобула канадка Меган Олдхем. "Срібло" виборола китаянка Айлін Гу, "бронзу" – італійка Флора Табанеллі.

Бобслей: дві медалі США

У жіночому монобобі золоту медаль здобула американка Елана Меєрс. "Срібло" виборола німкеня Лаура Нольте. "Бронза" дісталася ще одній представниці США – Кейлі Гамфріс. Саме вона у Пекіні-2022 стала першою олімпійською чемпіонкою у даній дисципліні.

Ріку Міура та Рюїчі Кіхара (фото: x.com/milanocortina26)

Фігурне катання: історичне "золото" Японії

Завершив змагальний день турнір спортивних пар у фігурному катанні.

Переможцями стали японці Ріку Міура та Рюїчі Кіхара. Вони вибороли історичне "золото" для Японії: вперше фігуристи з цієї країни стали олімпійськими чемпіонами у спортивних парах.

"Срібло" здобули представники Грузії Анастасія Мєтьолкіна та Лука Берулава. Бронзові нагороди дісталися Мінерві Фаб'єнн Хазе та Нікіті Володіну з Німеччини.

Олімпіада-2026, усі призери 16 лютого:

Шорт-трек. Жінки. 1000 м

  1. Ксандра Фелзебур (Нідерланди)
  2. Кортні Саро (Канада)
  3. Кім Гіль Йі (Південна Корея)

Гірські лижі. Чоловіки. Слалом

  1. Лоїк Меяр (Швейцарія)
  2. Фабіо Гштрайн (Австрія)
  3. Хенрік Крістофферсен (Норвегія)

Стрибки з трампліна. Чоловіки. Суперкоманда

  1. Ян Хьорль / Штефан Ембахер (Австрія)
  2. Павел Вонсек / Кацпер Томасяк (Польща)
  3. Йоханн Форфанг / Крістоффер Еріксен (Норвегія)

Фрістайл. Жінки. Біг-ейр

  1. Меган Олдхем (Канада)
  2. Айлін Гу (Китай)
  3. Флора Табанеллі (Італія)

Бобслей. Жінки. Монобоб

  1. Елана Меєрс (США)
  2. Лаура Нольте (Німеччина)
  3. Кейлі Гамфріс (США)

Фігурне катання. Спортивні пари

  1. Ріку Міура / Рюїчі Кіхара (Японія)
  2. Анастасія Мєтьолкіна / Лука Берулава (Грузія)
  3. Мінерва Фаб'єнн Хазе / Нікіта Володін (Німеччина)

Медальний залік

Збірна Норвегії з 12 золотими нагородами продовжує впевнено лідирувати у медальному заліку. Найближчі переслідувачі – італійці, які відстають за кількістю золотих та срібних нагород.

Топ-10 медального заліку:

  1. Норвегія – 12 "золота" + 7 "срібла" + 9 "бронзи" = 28 медалей
  2. Італія – 8 + 4 + 11 = 23
  3. США – 6 + 8 + 5 = 19
  4. Нідерланди – 6 + 5 + 1 = 12
  5. Австрія – 5 + 7 + 3 = 15
  6. Швеція – 5 + 5 + 1 = 11
  7. Швейцарія – 5 + 2 + 3 = 10
  8. Німеччина – 4 + 7 + 6 = 17
  9. Франція – 4 + 7 + 4 = 15
  10. Японія – 4 + 5 + 9 = 18

Збірна України