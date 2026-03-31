Неймовірний камбек: збірна України після двох фіаско видала феєричний матч у відборі Євро-2027

15:04 31.03.2026 Вт
2 хв
Один гравець став справжнім "джокером": розбираємо, хто витягнув команду з прірви
aimg Катерина Урсатій
Неймовірний камбек: збірна України після двох фіаско видала феєричний матч у відборі Євро-2027 Юніорська збірна України (фото: УАФ)

Юніорська команда України завершила перший етап кваліфікації до чемпіонату Європи 2027 року впевненою перемогою. Підопічні Дмитра Михайленка розбили однолітків з Естонії, забезпечивши собі місце в еліті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчів.

Турнірні розклади перед матчем

Ситуація для "синьо-жовтих" перед заключним туром була критичною. Після поразок від Фінляндії (1:2) та Чехії (1:3) українцям була потрібна лише перемога, щоб зберегти прописку в Лізі А.

Згідно з правилами формату, лише три найкращі збірні квартету продовжують шлях у вищому дивізіоні, тоді як аутсайдер опускається до Ліги В.

Хід поєдинку: чотири голи без відповіді

Доля протистояння була вирішена ще в першому таймі. На 19-й хвилині Павло Люсін відкрив рахунок, скориставшись пасом Мухаммада Джурабаєва.

Невдовзі перевагу зміцнив Микола Боднар, якому асистував Влад Глют. Сам Глют ще до перерви довів справу до розгрому, забивши третій м'яч команди.

У другому таймі крапку в зустрічі поставив Олександр Балакай. Півзахисник відправив четвертий м'яч у сітку естонців, знову отримавши результативну передачу від Джурабаєва.

Підсумки першого раунду

Завдяки трьом набраним очкам збірна України посіла третю сходинку в групі 3.

Попереду опинилися Чехія та Фінляндія, які набрали по 7 пунктів. Естонія з нулем у графі очок покидає елітний дивізіон.

Перемога дозволила українцям вийти до другого раунду відбору.

Своїх майбутніх опонентів команда дізнається після жеребкування, проте вже відомо, що повторні зустрічі з чехами та фінами на наступному етапі виключені регламентом.

