Нєнов про мовні скандали навколо Данилка та його концертів: "Давайте заборонимо"

Що сказав продюсер про Сердючку

Так, Доротюк нагадала Нєнову про скандали навколо артиста, який продовжує співати російською.

"Не всім дано відчувати контекст, не всім дано швидко перебудувати себе. Особливо коли артист вже в статусі легенди. Нам треба все одно єднатися, і будь-яка дискусія з приводу того, що подобається, що співає російською, чи не подобається - вона повинна бути в межах толерантності одне до одного", - сказав Нєнов.

І якщо ми живемо в правовій державі, наголосив продюсер, ця ситуація має або порушувати закон, або не порушувати.

Нєнов висловився про Данилка (скріншот)

"Якщо ми не співаємо російською, давайте заборонимо це на законодавчому рівні. Тут повинно бути регулювання. Давайте не співати російською, приймемо це закон, що не може в публічному просторі лунати не тільки російська музика, як є вже закон, що музика російських виконавців не може навіть в машині лунати. А ще й музика українських виконавців російською мовою", - пропонує він.

При цьому, зазначив Герман, постає одне питання. Сталося так, що за роки Незалежності України майже 70% пісень, на яких ми всі виросли, російською мовою.

"Це вибір людей. Якби люди не ходили, Андрій Данилко вже давно переклав би всі пісні українською мовою. Давай будемо чесними. Якщо немає опиту, немає і пропозиції, вона вбивається. Я 3 роки вже вивчаю рекламу: якщо люди не купують товар, його спочатку знімають з верхніх полиць, а потім прибирають з мереж. Тому питання до людей", - пояснив він.