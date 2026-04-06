НБА: Михайлюк влаштував "дощ" із триочкових і став найкращим у матчі з чемпіонами (відео)

13:11 06.04.2026 Пн
2 хв
Український захисник видав один зі своїх найрезультативніших перформансів у 2026 році та очолив команду за ключовим показником
aimg Андрій Костенко
Святослав Михайлюк (фото: x.com/utahjazz)

Український баскетболіст "Юти Джаз" Святослав Михайлюк у ніч на 6 квітня продемонстрував яскраву гру в регулярному чемпіонаті НБА. У протистоянні з лідером Заходу "Оклахомою-Сіті Тандер" українець став одним із найпомітніших гравців на майданчику.

Другий найкращий результат року

Михайлюк, який останнім часом мав обмежену ігрову практику (з'явився лише у 9 з 30-ти останніх поєдинків), отримав шанс від тренерського штабу і сповна ним скористався. Вийшовши з лави запасних, 28-річний українець провів у грі понад 23 хвилини.

За цей час Святослав набрав 17 очок – це його другий показник за результативністю у 2026 році (більше було лише у лютому проти "Індіани" – 18). Крім того, Михайлюк зробив 4 підбирання, віддав 1 асист та виконав 1 перехоплення.

Рекордні спроби та лідерство

Головною зброєю українця знову стали дальні кидки. Михайлюк встановив власний рекорд сезону, виконавши одразу 14 триочкових спроб, 5 з яких виявилися точними. Загалом 15 зі своїх 17-ти очок він набрав саме з-за дуги.

Попри те, що "Юта" зазнала нищівної поразки з рахунком 111:146, Святослав став найкращим у складі своєї команди за показником "+/-". Його результат склав всього (-2), тоді як у партнерів по стартовій п'ятірці цей показник сягав критичних позначок.

Турнірне становище "Джаз"

Для команди Михайлюка ця поразка стала вже дев'ятою поспіль. Наразі "Юта" посідає останнє місце в таблиці Західної конференції (21 перемога у 79-ти матчах).

До кінця регулярного чемпіонату "Джаз" залишилося провести три зустрічі. Найближча відбудеться вже у середу, 8 квітня, проти "Нью-Орлеан Пеліканс".

Раніше стало відомо, що НБА отримає дві нові команди та перекроїть межі конференцій.

