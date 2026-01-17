Наздогнав Ямаля та Рафінью: історичний дубль Ваната в каталонському дербі (відео)

Два голи українця

Долю каталонського дербі Ванат вирішив ударами з 11-метрової позначки. Рахунок було відкрито наприкінці першого тайму після фолу захисника "Еспаньйола" Ель-Хілялі у власному штрафному майданчику.

Перший удар українця парирував воротар Марко Дмитровіч, однак ВАР зафіксував передчасний вихід голкіпера з лінії воріт. Пенальті було призначено повторно, і з другої спроби Ванат холоднокровно реалізував шанс.

Другий гол "Жирона" забила вже під завісу поєдинку. Гості знову заробили пенальті, і Ванат цього разу не залишив Дмитровічу жодних шансів. Дубль українського форварда остаточно закріпив перемогу його команди – 2:0.

Ванат провів на полі всі 90 хвилин. Інший українець у складі "Жирони" – Віктор Циганков – також вийшов у стартовому складі. Він залишив поле на 82-й хвилині зустрічі.

Найкращий бомбардир "Жирони"

Для Ваната це вже четвертий гол у трьох останніх турах і перший дубль за "Жирону". Загалом у Ла Лізі він забив сім м'ячів. У списку бомбардирів чемпіонату українець наздогнав Ламіна Ямаля та Рафінью, розділяючи з ними сьому позицію. Лідирує у перегонах голеадорів Кіліан Мбаппе з "Реала" – 18 голів.

Загалом у сезоні-2025/26 Ванат зіграв за клуб 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив вісім м'ячів та віддав одну результативну передачу. Він є найкращим бомбардиром "Жирони".

Після перемоги в дербі команда українців з 24-ма очками піднялася на дев'яте місце в турнірній таблиці Ла Ліги.