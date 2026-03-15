Найгірший результат за 20 років: Україна завершила виступи на Паралімпіаді-2026

Найважчі Ігри

Цьогорічні Ігри стали для України найважчими в історії. Підготовка проходила в умовах повномасштабної війни, а виступи – гострого протистояння з Міжнародним паралімпійським комітетом.

Наші атлети виходили на старти з колосальним емоційним навантаженням, що не могло не позначитися на підсумкових результатах. Якщо на попередній Паралімпіаді-2022 у Пекіні Україна була другою у світі з 11 золотими нагородами, то в Італії кількість перемог скоротилася до трьох.

Герої останнього дня

Попри політичну напруженість, українці боролися до останнього метра дистанції. У заключний день змагань скарбничка команди поповнилася двома нагородами у лижних марафонах. Олександр Казік виборов срібну медаль, а титулована Олександра Кононова здобула "бронзу".

Саме Кононова стала справжнім символом стійкості цієї збірної: у її активі 5 медалей різного ґатунку на поточних Іграх.

Усі медалі України на Іграх-2026:

"Золото" (3)

Тарас Радь – парабіатлон, спринт (клас сидячи)

Олександра Кононова – парабіатлон, спринт (клас стоячи)

Олександр Казік (гайд Сергій Кучерявий) – парабіатлон, спринт (порушення зору)

"Срібло" (8)

Олександр Казік (гайд Сергій Кучерявий) – 2 медалі – парабіатлон, перегони переслідування та лижні перегони, 20 км (порушення зору)

Ярослав Решетинський (гайд Дмитро Драгун) – парабіатлон, спринт (порушення зору)

Максим Мурашковський (гайд Віталій Труш) – парабіатлон, індивідуальна гонка (порушення зору)

Тарас Радь – парабіатлон, гонка переслідування (клас сидячи)

Ірина Буй – парабіатлон, гонка переслідування (клас стоячи)

Григорій Вовчинський – парабіатлон, гонка переслідування (клас стоячи)

Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко – лижні перегони, змішана естафета 4×2,5 км

"Бронза" (8)

Олександра Кононова – 3 медалі – парабіатлон, індивідуальна гонка та гонка переслідування, лижні перегони, 20 км (клас стоячи)

Анатолій Ковалевський (гайд Олександр Мукшин) – 2 медалі – парабіатлон, спринт та гонка переслідування (порушення зору)

Людмила Ляшенко – парабіатлон, спринт (клас стоячи)

Тарас Радь – парабіатлон, індивідуальна гонка (клас сидячи)

Дмитро Суярко (гайд Олександр Никонович) – парабіатлон, індивідуальна гонка (порушення зору)

Місце в медальному заліку

Загальну перемогу в заліку здобув Китай. Україна посіла 7-ме місце.

Підсумковий медальний залік (топ-10):

Китай – 15 "золота" + 13 "срібла" + 16 "бронзи" = 44 медалі США – 13 + 5 + 6 = 24 Росія – 8 + 1 + 3 = 12 Італія – 7 + 7 + 2 = 16 Австрія – 7 + 2 + 4 = 13 Франція – 4 + 4 + 4 = 12 Україна – 3 + 8 + 8 = 19 Канада – 3 + 4 + 8 = 15 Швеція – 3 + 0 + 4 = 7 Німеччина – 2 + 6 + 9 = 17

Виступ в історичному контексті

Результати на Іграх у Італії – найгірший для України за останні 20 років – з Турина-2006. Менше нагород було лише на двох перших для наших спортсменів Пааралімпіадах – у Нагано-1998 та Солт-Лейк-Сіті-2002.

19 загальних нагород було також у Ванкувері-2010, але тоді "синьо-жовті" здобули 5 золотих. У медальному заліку Україна за цей час не опускалася нижче 6-го місця.

Україна на зимових Паралімпійських іграх:

Нагано-1998 – 0 "золота" + 2 "срібла" + 7 "бронзи" = 9 медалей (14 місце)

Солт-Лейк-Сіті-2002 – 0 + 6 + 6 = 12 (18 місце)

Турин-2006 – 7 + 9 + 9 = 25 (3 місце)

Ванкувер-2010 – 5 + 8 + 6 = 19 (4 місце)

Сочі-2014 – 5 + 9 + 11 = 25 (4 місце)

Пхьончхан-2018 – 7 + 7 + 8 = 22 (6 місце)

Пекін-2022 – 11 + 10 + 8 = 29 (2 місце)

Мілан-2026 – 3 + 8 + 8 = 19 (7 місце)