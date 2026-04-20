Навіть не гросмейстер: 17-річний українець шокував Європу історичною перемогою на чемпіонаті з шахів

10:06 20.04.2026 Пн
Харків'янин Роман Дегтярьов із 126-м рейтингом обійшовши сотні титулованих майстрів
Український шахіст Роман Дегтярьов створив справжню сенсацію, ставши першим в історії переможцем чемпіонату Європи, який не має найвищого звання гросмейстера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейський шаховий союз.

Читайте також: Анна Музичук втратила шанс на шахову корону: названо ім'я нової претендентки

Сенсація із другої сотні

На старті турніру Дегтярьов мав лише 126-й рейтинг серед понад 500 учасників континентальної першості-2026.

Попри це, харків'янин розпочав змагання з трьох перемог поспіль. Згодом він зазнав своєї єдиної поразки на турнірі. Але фінішна пряма була за українцем: у заключних турах він здобув чотири перемоги у п'яти матчах.

Вирішальною стала партія проти 30-річного іспанського гросмейстера Давіда Антона Гіхарро. Роман переграв досвідченого суперника 42-м ходом, набравши підсумкові 9 очок із 11 можливих, що дозволило йому одноосібно посісти перше місце та випередити найближчого переслідувача на пів бала.

Прорив на Кубок світу

Завдяки цій перемозі Дегтярьов не лише здобув перший великий титул, а й отримав пряму путівку на Кубок світу ФІДЕ. Разом із молодим талантом кваліфікацію на престижний світовий форум пройшли ще двоє представників України: досвідчений Антон Коробов та легендарний Василь Іванчук.

Варто зазначити, що Дегтярьов став одним із лише трьох шахістів у топ-20 Європи, хто досі не має титулу гросмейстера.

Також ми писали, що 20-річний вундеркінд переписав історію шахів і готується до битви за корону.

