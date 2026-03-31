Наталія Бучинська зворушила зізнанням про Лесика Турка: "Був моїм першим коханням"

Ще при жітті Лесик, він же Олег Турко, обіцяв написати для Наталії пісню.

Втім, зі слів зірки, музикант не встиг виконати свою обіцянку.

За словами Бучинської, їй боляче через те, що цього так і не сталося.

"Не встиг, бачите, не встиг. І і я також винна. Я може не наполягла, я сподівалась, що ще є час", - сказала співачка.

Також вона з сумом згадала трагічні події, які сталися під час одного з її концертів, коли артистові раптово стало зле.

Бучинська розповіла, що тоді лікарі довго боролися за його життя.

"Мені дуже шкода, що Олесик Турко так тоже швидко пішов. І тоді на концерті, коли це все сталося, я потім і розмовляла безпосередньо з лікарями, бо якраз прийшли мої знайомі лікарі, це сім'я лікарів, і вони 40 хвилин його реанімували біля площадки", - пригадала виконавиця.

Артистка каже, що після реанімації музикант певний час почувався краще, міг самостійно ходити й говорити, однак стан залишався складним.

"А ще потім і в лікарні, ну, благо, він відійшов, він самостійно і ходив, і розмовляв. Ну, це ж складна реабілітація, тому що повернули з того світу і, тим паче, так довго реанімаційний період тривав", - сказала Наталія.

Саме в цій розмові Бучинська вперше зізналася, що Лесик Турко був для неї не просто колегою чи другом.

"Лесик Турко - це моя перша любов", - зізналася співачка.

За словами артистки, раніше вона вже говорила про це самому музикантові, і для нього це стало несподіванкою.

"Я йому це сказала. Він також був так несподівано приємно і здивований", - додала Бучинська.

Співачка також пригадала, що саме Олег Турко підтримав її на старті кар'єри, коли вона лише робила перші кроки на сцені.

Йдеться, зокрема, про її участь у фестивалі "Молода Галичина".

"Я пам'ятаю, він мені допомагав робити перші кроки. Фестивальні кроки. Фестиваль "Молода Галичина". Я приїхала молода дівчина 90-ий рік. Я тільки починала. Я старалась, як могла. Десь не дотягувала, але він в мені побачив якусь іскру. І ви знаєте, його слово було дуже підтримуюче", - поділилася виконавиця.

Найбільше Бучинській запам'яталися слова, які тоді сказав їй майбутній артист. Зізнається, саме вони надали їй віри в себе.

"Наталю, нехай ти і не стала лауреатом на цьому конкурсі, але ти знаєш, що в тебе є все для того, щоб стати гарною артисткою. Треба просто працювати і вірити в себе", - пригадала слова Турка артистка.

За її словами, ця підтримка виявилася визначальною, адже вже наступного року вона змогла перемогти на конкурсі.

"Я настільки запам'ятала ці слова, що через рік приїхала і перше місце завоювала. Тому, бачите, Лесик Торко в моєму житті відіграв дуже важливу роль. Він повірив в мене", - каже Бучинська.

Наприкінці співачка звернулася до молодих артистів і закликала їх не відмовлятися від своїх мрій, навіть якщо шлях до успіху виявляється довгим.

"Тому, коли до мене підходять молоді виконавці, діточки чи будь-який артист, я кажу їм: "Вірте в себе, не опускайте руки. Йдіть вперед, працюйте, шукайте". Дуже багато є у світі історій, коли в людини виходило навіть не з сотого разу, а з 141-го разу, але виходить. Ніколи не зраджуйте свої мрії. Якщо ви її не будете зраджувати, вона вас не підведе", - наголосила артистка.

Що відомо про смерть Лесика Турка

У Лесика були серйозні проблеми зі здоров’ям. У грудні 2024 року музикант пережив зупинку серця просто під час виступу на концерті Бучинської, однак тоді лікарям вдалося його врятувати.

Після цього артист проходив реабілітацію.

Втім, згодом стан виконавця знову різко погіршився.

19 листопада його госпіталізували після того, як у нього підскочив тиск і з’явився сильний біль у животі. Музиканту викликали швидку, яка доправила його до лікарні.

На жаль, після госпіталізації краще Лесику не ставало. Навпаки, його самопочуття погіршувалося буквально з кожною годиною.

Через кілька днів після потрапляння до медзакладу артист помер.

Лесика не стало 22 листопада. На момент смерті йому було 58 років.