Головна » Розваги » Шоу бізнес

"НАШЕБАЧЕННЯ 6" повертається з Jamala, Тіною Кароль і донатами для ЗСУ

10:08 06.05.2026 Ср
2 хв
Глядачів чекають неочікувані дуети та музичні експерименти
aimg Іванна Пашкевич
"Нашебачення 6" збере зірок у Києві заради донатів на Сили оборони (афіша надана пресслужбою заходу)
Уже 7 травня в Києві відбудеться "НАШЕБАЧЕННЯ 6: ЗНОВУ ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ" - музичний донат-конкурс від команди Badstreet Boys, який за кілька років став однією з найочікуваніших подій весни.

Цьогоріч шоу традиційно поєднає музику, гумор і благодійність. На сцені з’являться неочікувані дуети, експериментальні номери та артисти різних жанрів.

Водночас головною метою події залишається збір коштів на підтримку Сил оборони України.

Як і в попередні роки, організатори наголошують: переможець конкурсу відомий заздалегідь.

"Ми самі не до кінця розуміємо, що там буде відбуватись, але точно знаємо одне - буде дивно, голосно і дуже донатно. Не пропустіть"НАШЕБАЧЕННЯ 6", які ми всі пропустили НАШЕБАЧЕННЯ 3, 4 і 5", - зазначили організатори Слава Кедр, Єжу та Юра Корогодін.

Серед учасників "НАШЕБАЧЕННЯ 6" - Jamala, Тіна Кароль, Kurgan&Agregat, ТІК, Віктор Павлік, Laud, Даша Астаф’єва, Саша Чемеров, Стас Корольов, а також Юля Юріна & Ґвара та Мірослав Кувалдін & 421.

Афіша "НАШЕБАЧЕННЯ 6"

Окремо заявлений і спеціальний гість - Eminem.

Подія відбудеться 7 травня о 18:00 у Центрі культури та мистецтв КПІ. Водночас долучитися до шоу можна буде і онлайн - трансляцію проведуть на YouTube-каналі BADstreet Boys.

Глядачі зможуть підтримати улюблених виконавців донатами: під час ефіру працюватиме спільний збір, а також окремі банківські лінки для кожного учасника.

Крім того, на заході проведуть благодійні аукціони, де можна буде придбати пам’ятні речі та додатково задонатити.

