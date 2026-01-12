Мозгова зворушливо звернулася до доньки у день її 32-річчя: "Твій земний шлях почався з любові"

32-річчя первістки зіркова мама відзначила зворушливим дописом, опублікувавши колаж із сімейних світлин.

У своєму зверненні Мозгова поділилася особистими спогадами та роздумами про життєвий шлях доньки, наголосивши на її внутрішній силі та непростому досвіді.

"Сильними" душі не народжуються. Їх загартовує "шлях". Цей твій земний шлях почався з Любові... ми чекали тебе... і ти народилась в один день зі своїм татом, зробивши йому найбільший подарунок за його коротке, але дуже яскраве життя" - поділилася Олена.

Олена Мозгова привітала доньку Зою з днем народження (скріншот)

Продюсерка також відверто написала про випробування, які часто супроводжують людей із глибоким внутрішнім світом, і про те, як ці переживання формують особистість.

"У таких "сильних" душ, як твоя, нелегке дитинство не рідкість. Вони часто втрачають близьких, переживають глибокі кризи, відчувають самотність серед людей, які "не відчувають глибини". Але ця самотність не порожнеча. Це поклик. І він привів тебе до тих, хто такий самий, як ти. Тих, хто тримає світло там, де інші його втрачають. Своєю присутністю. Своєю чесністю. Своєю здатністю любити, навіть через біль. Своїм умінням підніматися знову і знову. Тих, хто змінює вібрацію простору, не втручаючись насильно в чужі вибори. Коли світ змінює епоху, приходять ті, хто може витримати енергії нового часу. З Днем народження, моя прекрасна Зоя! Живи! Люби! Твори! Світи! Завжди поруч. Люблю безумовно. Твоя я", - написала зірка.

Як відомо, у травні 2025 року Зоя заручилася зі своєю коханою жінкою Юлією.

Раніше Олена Мозгова публічно розповідала про своє ставлення до вибору доньки та неодноразово підкреслювала, що підтримує її особисте щастя.

Зоя Мозгова з коханою (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Нагадаємо, у Мозгової троє доньок: окрім Зої, вона виховує 27-річну Євгенію від співака Олександра Пономарьова та 10-річну Соломію від співака Девіда Аксельрода.