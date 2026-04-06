MONATIK розкрив, скільки коштує його виступ і як він "влетів" на 70 тисяч доларів

MONATIK поділився подробицями про фінансовий бік своєї концертної діяльності та розповів, скільки можуть коштувати його виступи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавця для Fedoriv blog.
Виконавець пояснив, що для нього принципово важливо, аби заробляв не лише артист, а й уся команда, яка працює над організацією події.
Саме тому, за його словами, у співпраці з агентами давно діє чітко визначена система винагороди.
Окрім цього, Дмитро озвучив орієнтовну вартість камерних виступів і корпоративів.
Водночас він наголосив, що суми за масштабні шоу можуть суттєво змінюватися - усе залежить від локації, формату, умов проведення та вартості квитків.
"Корпоратив коштує 30 тисяч євро. Але, як правило, можна домовитися за менше. І обов’язкові агентські 10%. Агент продав дорожче, і має більший відсоток. Це давно така наша політика. Я вважаю, що всі мають заробити", - поділився музикант.
Артист також пригадав свій великий концерт на НСК "Олімпійський" у 2019 році.
За словами співака, саме цей виступ став для нього дуже успішним у фінансовому плані - тоді він заробив близько 500 тисяч доларів.
Утім, не всі масштабні проєкти були такими вдалими. Monatik зізнався, що один із концертів у київському Палаці спорту свого часу став для нього серйозним фінансовим ударом і закінчився боргами.
"Ми тоді ще тільки вчилися, тому домовленості були не зовсім вигідними. Тому у 2017 році на концерті ми "влетіли" на 70 тисяч доларів", - розповів він.