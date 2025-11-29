Меланія Трамп увірвалася в кінобізнес: про що перша документалка (відео)

Меланія Трамп запускає власну компанію

Перша леді заінтригувала змінами в житті, опублікувавши 28 листопада короткий ролик з логотипом своєї компанії.

"Презентую: Muse Films. Моя нова продюсерська компанія", - лаконічно написала вона.

Водночас дружина президента США оголосила дату виходу документального фільму про себе. Стрічка вийде в кінотеатрах.

"Фільм "Меланія" ексклюзивно вийде у прокат 30 січня 2026 року", - зазначила вона.

Подробиці фільму про Меланію Трамп

Як стало відомо раніше, стрічку придбала студія Amazon MGM. За даними американських медіа, угода коштувала близько 40 мільйонів доларів.

Студія описує фільм як можливість побачити події до інавгурації президента 2025 року очима майбутньої першої леді.

"Зануртесь у світ Меланії Трамп, спостерігаючи, як вона організовує підготовку інавгурації, керує складнощами переходу влади у Білому домі та повертається до публічного життя разом із родиною", - йшлося в описі фільму.

Меланія та Дональд (фото: Getty Images)

Також начебто планується виробництво багатосерійного проєкту, який продовжить історію після виходу фільму.

Примітно, що режисером документального фільму став Бретт Ретнер. Це буде його перша велика робота після серії звинувачень у сексуальних домаганнях, які були висунуті Олівією Манн, Наташею Хенстрідж та іншими жінками. Він заперечив ці обвинувачення.