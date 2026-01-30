Маколей Калкін з болем відреагував на смерть "мами" з "Сам удома"

Реакція Калкіна на смерть Кетрін О'Гари

Актор опублікував колаж, у якому порівняв себе та колегу під час виходу фільму та через десятки років.

Він написав короткий, але надзвичайно щирий текст, у якому зізнався, що не був готовий до втрати.

"Мамо. Я думав, у нас ще є час. Я хотів більшого. Я хотів просто сидіти поруч із тобою. Я чув тебе. Але мені ще так багато хотілося сказати. Я люблю тебе. Побачимось пізніше", - написав Калкін.

В коментарях він залишив ще одне емоційне зізнання. Ця втрата вибила актора з рівноваги.

"Я розлючений через це", - написав він.



Попри те, що фільм "Сам удома" вийшов ще в 1990-му році, Маколей та Кетрін зуміли зберегти дружні стосунки крізь роки. Вона залишилася для нього "мамою".

У грудні 2023 року вони возз'єдналися на церемонії відкриття іменної зірки на честь Калкіна на Голлівудській алеї слави. Екранна мама підтримала сина через 33 роки після виходу фільму, зворушливо привітавши його з досягненням.



Що відомо про смерть Кетрін О'Гари

Трагічна новина про зірку різдвяного фільму з'явилася 30 січня 2026 року. Причина смерті не відома. Акторка померла у 71 рік, залишивши по собі чимало яскравих кіноробіт.

О'Гара була одружена з художником-постановником Бо Велчем і мала двох синів - Меттью та Люка. У останні роки акторка продовжувала активно зніматися, зокрема у серіалі "Кіностудія".