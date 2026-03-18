"Людина-павук: Абсолютно новий день": перший офіційний трейлер заінтригував новою героїнею

Перший повний трейлер фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" вже офіційно представили у світі. Після хвилі фанатських витоків і коротких кліпів, повноцінне відео з’явилося сьогодні вранці - символічно в момент сходу сонця у Нью-Йорку, рідному місті героя.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Spider-Man.
У трейлері студія Sony Pictures робить акцент на знайомих обличчях і спадковості історії.
Глядачі знову бачать Зендаю у ролі MJ та Джейкоба Баталона у ролі Неда, а також емоційний кадр із надгробком тітки Мей.
При цьому сюжет нагадує: світ досі не пам’ятає, ким є Пітер Паркер.
У ролику також з’являються персонажі з ширшого всесвіту Marvel. Серед них - Брюс Беннер у виконанні Марка Руффало, який, судячи з усього, тепер викладає в університеті, Каратель у виконанні Джона Бернтала, а також Скорпіон, якого знову грає Майкл Мандо.
Крім того, у трейлері можна помітити організацію "Рука", знайому фанатам серіалу "Захисники", і персонажів із "Сорвиголови".
Режисер фільму Дестін Деніел Креттон раніше заявляв, що стрічка стане "тональним зсувом" для франшизи.
"Новий день" - це інший вид фільму про павуків та "тональний зсув" порівняно з тими, що ми бачили раніше, - сказав Дестін Деніел Креттон.
Втім, перший трейлер поки що більше підкреслює знайомі елементи, ніж радикальні зміни.
Однією з головних інтриг стала героїня, яку грає Саді Сінк. У ролику її показують лише частково - у довгому пальті та зі спини.
Є натяки на здатність контролювати розум, що може зробити її як лиходійкою, так і потенційною союзницею.
"Ми зіткнулися з небезпекою, яку не можемо контролювати, яку навіть не можемо бачити", - сказав персонаж із трейлера.
Також у фільмі натякають на фізичні зміни Пітера Паркера: у героя з’являються чорні очі та щось схоже на кокон, що може символізувати новий етап його еволюції.
"ДНК Павука Пітера мутує", - припускає Брюс Беннер у трейлері.
Серед фанатів активно обговорюють, кого саме може грати Сінк.
Одна з найпопулярніших теорій - поява Джин Грей і, відповідно, перший крок до введення Людей Ікс у кіновсесвіт Marvel.
В офіційному синопсисі студії підкреслюється новий етап історії героя.
"Після рекордного світового успіху фільму "Людина-павук: Немає шляху додому", "Людина-павук: Абсолютно новий день" знаменує собою абсолютно нову главу в історії Пітера Паркера та Людини-павука", - йдеться в описі Sony.
Події розгортаються через чотири роки після попереднього фільму. Пітер живе сам, стерши себе з життя близьких, і повністю присвячує себе боротьбі зі злочинністю.
Прем’єра фільму в Україні запланована на 30 липня, і стрічка має стати початком нової трилогії.
"Сподіваюся, ми зробимо це ще багато разів", - зазначив Том Голланд після завершення зйомок.