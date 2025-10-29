Лунін отримав дискваліфікацію після "Ель Класіко": "Реал" не зміг відстояти українця

Лунін отримав червону картку, не виходячи на поле

Таке рішення ухвалив дисциплінарний комітет Федерації футболу Іспанії після його вилучення в "Ель Класіко" проти "Барселони".

Інцидент стався наприкінці матчу десятого туру Прімери. Лунін, який перебував на лаві запасних, вступив у суперечку з одним із гравців "Барселони".

Арбітр зустрічі Сото Градо вилучив українця за "агресивну поведінку", зазначивши у протоколі, що воротаря стримували партнери по команді.

"На 90-й хвилині гравець Андрій Лунін був вилучений за те, що залишив лаву запасних і підійшов до суперника в агресивній манері, через що його довелося стримувати товаришам по команді", - йдеться у звіті арбітра.

Реал подав апеляцію, але рішення залишили в силі

Мадридський клуб звернувся до дисциплінарних органів із проханням скасувати покарання, пояснивши, що спочатку арбітр показав жовту картку.

Однак у звіті вона була зафіксована як червона. Федерація футболу Іспанії залишила чинним протокол арбітра, вважаючи його офіційним документом, який не підлягає сумніву.

У рішенні дисциплінарного комітету зазначено, що поведінка українця класифікується як "незначне порушення спортивної дисципліни", тому Лунін отримає лише одногматчеву дискваліфікацію.

Лунін пропустить гру з Валенсією

Таким чином, Андрій Лунін не зможе взяти участь у поєдинку 11-го туру Прімери, в якому "Реал" прийматиме "Валенсію" 1 листопада. У Лізі чемпіонів, де мадридці зустрінуться з "Ліверпулем" 4 листопада, українець буде доступний для заявки.

Це перше вилучення Луніна у складі "Реала", за який він виступає з 2018 року. У поточному сезоні він ще не провів жодного офіційного матчу, поступаючись місцем у старті бельгійському голкіперу Тібо Куртуа.