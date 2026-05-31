Лідер культового рок-гурту Metallica назвав українку "особливою подругою" і зірвав овації стадіону

Фронтмен культового американського гурту Metallica Джеймс Гетфілд зворушливо звернувся до українки під час концерту в Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН .

Виступ відбувся 30 травня у межах світового туру M72 World Tour. На стадіоні були майже 95 тисяч глядачів, і саме перед цією аудиторією музикант представив жінку на ім’я Марина як свою "особливу подругу з України".

За словами Гетфілда, перед концертом він особисто поспілкувався з українкою.

Під час шоу музикант вирішив окремо звернутися до неї зі сцени та попросив зал підтримати Марину.

"Я хочу представити когось надзвичайно особливого, кого ми зустріли перед шоу. Вона приїхала з України... Марино, ми любимо тебе, нам було дуже приємно з тобою поспілкуватися", - сказав музикант.

Після цих слів багатотисячна арена вибухнула оплесками. Гетфілд також висловив надію, що ще побачить Марину на наступних концертах Metallica.

Metallica (фото: instagram.com/metallica)

Відомо, що українка пересувається на кріслі колісному. Через стан здоров’я вона не могла перебувати у фан-зоні, однак усе ж отримала особливу увагу від музикантів.

Як Metallica підтримує Україну

Підтримка українців з боку Metallica не обмежилася лише цим моментом на сцені.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії гурт неодноразово долучався до благодійних ініціатив на допомогу Україні.

У квітні 2022 року музиканти підтримали кампанію #ChefsForUkraine, яку проводила благодійна організація World Central Kitchen. Тоді Metallica зробила стартовий внесок у розмірі 500 тисяч доларів.

Згодом завдяки цій кампанії вдалося зібрати 1 мільйон доларів для допомоги українським біженцям.

Пізніше гурт також приєднався до ініціативи #StandUpForUkraine. А в травні 2023 року Джеймс Гетфілд особисто зустрівся з пораненими українськими військовими, які проходили лікування та реабілітацію у США.

Джеймс Гетфілд та Роман Денисюк (фото: instagram.com/metallica)

Окрім цього, Гетфілд і гітарист Metallica Кірк Гемметт брали участь у благодійних аукціонах.

На них продавали їхні легендарні гітари, а зібрані кошти спрямовували на підтримку українців.

У 2024 році музиканти також розповіли своїй багатомільйонній аудиторії про українського військового та музиканта Тараса Столяра. Він виконав композицію Nothing Else Matters на бандурі.

Відео з його виконанням Metallica опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На той момент за гуртом стежили понад 12 мільйонів підписників.

У дописі музиканти розповіли про службу Столяра у Силах територіальної оборони, а також про діяльність “Культурного десанту”.

Попри міцний зв’язок з українськими фанатами, Metallica не виступала в Україні вже майже три десятиліття.

Єдиний концерт гурту в Києві відбувся 27 червня 1999 року на НСК "Олімпійський" у межах фестивалю "Рок Київ". Після цього музиканти більше не поверталися з концертом в Україну.