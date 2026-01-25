Леся Нікітюк показала "модні" образи для Нацвідбору: що знайшла в маминій шафі

Телеведуча Леся Нікітюк із гумором готується до ведення Національного відбору на "Євробачення-2026". Зірка показала "модні" образи з маминої шафи, які могла б одягнути на важливу подію.
У новому дописі телезірка зізналася, що нині перебуває у Хмельницькому. Усі її сценічні костюми залишилися в Києві, тому довелося імпровізувати і шукати наряди для відбору на "Євробачення" в маминій шафі.
"Друзі, давно нічого такого серйозного не вела, а тут Нацвідбір на "Євробачення-2026". В маминій шафі завжди знайдеться декілька сміливих образів на важливу подію. Скажіть, щось з цього підійде?" - поцікавилася Леся.
Також вона звернулася до співведучого Тімура Мірошниченка.
"А ти в чому будеш? Що там в тебе в батіній шафі?" - додала Леся.
Очевидно, що показані образи - лише жарт, а справжні примірки ще попереду. Сам Тімур пообіцяв бути в костюмі.
"Буду в тому, що на фото", - лаконічно відповів він.
Публікація швидко зібрала тисячі вподобайок і коментарів. Підписники та колеги оцінили гумор зірки та теж відправилися порпатися "в маминій шафі".
Нагадаємо, Нікітюк вперше вестиме відбір на "Євробачення" разом з незмінним голосом конкурсу Тімуром Мірошниченком. Телеведучі працюватимуть як спільно у кадрі, так і з різних локацій концерту.
Передшоу проводитиме Анна Тульєва, яка раніше вела відеоблог "Євробачення Україна". Вона також працюватиме в зоні єврофанів.
Представника України визначать за підсумками голосування журі та глядачів під час фіналу 7 лютого.
