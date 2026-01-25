Леся Нікітюк показала "модні" образи для Нацвідбору: що знайшла в маминій шафі

Нікітюк знайшла "модні" наряди для Нацвідбору

У новому дописі телезірка зізналася, що нині перебуває у Хмельницькому. Усі її сценічні костюми залишилися в Києві, тому довелося імпровізувати і шукати наряди для відбору на "Євробачення" в маминій шафі.

"Друзі, давно нічого такого серйозного не вела, а тут Нацвідбір на "Євробачення-2026". В маминій шафі завжди знайдеться декілька сміливих образів на важливу подію. Скажіть, щось з цього підійде?" - поцікавилася Леся.

Нікітюк пожартувала про наряди для Нацвідбору (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також вона звернулася до співведучого Тімура Мірошниченка.

"А ти в чому будеш? Що там в тебе в батіній шафі?" - додала Леся.

Очевидно, що показані образи - лише жарт, а справжні примірки ще попереду. Сам Тімур пообіцяв бути в костюмі.

"Буду в тому, що на фото", - лаконічно відповів він.

"Модні" образи Нікітюк для Нацвідбору (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як відреагували в мережі

Публікація швидко зібрала тисячі вподобайок і коментарів. Підписники та колеги оцінили гумор зірки та теж відправилися порпатися "в маминій шафі".

Реакція мережі на жартівливі образи Нікітюк (скриншоти)

Що відомо про новий склад ведучих Нацвідбору

Нагадаємо, Нікітюк вперше вестиме відбір на "Євробачення" разом з незмінним голосом конкурсу Тімуром Мірошниченком. Телеведучі працюватимуть як спільно у кадрі, так і з різних локацій концерту.

Передшоу проводитиме Анна Тульєва, яка раніше вела відеоблог "Євробачення Україна". Вона також працюватиме в зоні єврофанів.

Представника України визначать за підсумками голосування журі та глядачів під час фіналу 7 лютого.