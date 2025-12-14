Легендарний Джон Сіна завершив кар'єру: "прощальне" відео розчулило мережу

Джон Сін востаннє вийшов на арену

Реслер поступився новій зірці промоушену Гюнтеру. Бій тривав понад 20 хвилин, Сіні довелося здатися, адже він не міг давати опір супернику. Гюнтер взяв Сіну у задушливий прийом.

Після фінального бою Сіна залишився на рингу, щоб востаннє звернутися до фанатів. Арена проводжала його гучними оваціями та скандуванням, а сам спортсмен не приховував емоцій.

Згодом в X з'явився цей момент. "Прощальне" відео швидко "розлетілося" та зворушило прихильників по всьому світу. Джон залишив на арені свої кросівки та напульсники, а коли дивився в камеру, то здавалося, що він ось-ось не втримає сльозу.

Джон Сіна завершує кар’єру як один із найуспішніших реслерів в історії WWE. За роки виступів він 17 разів ставав чемпіоном світу, встановивши рекорд промоушену. Про намір піти з рингу спортсмен оголосив ще у липні 2024 року, заявивши, що 2025-й стане його останнім роком у професійному реслінгу.

Окрім спортивної кар’єри, Сіна здобув велику популярність у кіно та на телебаченні. Він знімався у багатьох фільмах, серед яких "Морський піхотинець", "Форсаж X", "Загін самогубців", "Аргайл", а також у серіалі "Миротворець", який став одним із його найуспішніших акторських проєктів.

Попри завершення виступів на рингу, Джон Сіна не виключає подальшої співпраці з WWE. Раніше він зізнавався, що хотів би залишитися у промоушені в ролі наставника або тренера для молодих спортсменів.

Тож, епоха Джона Сіни у WWE офіційно завершилася, але його ім’я назавжди залишиться частиною історії професійного реслінгу.