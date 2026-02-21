Легенда українського року оживе в кіно: що відомо про байопік "Братів Гадюкіних"

Яким буде байопік про лідера "Братів Гадюкіних"

Стрічку зніматимуть в жанрі ігрового кіно за бестселером Юрія Рокецького "Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і "Брати Гадюкіни".

Виробництвом займається кінокомпанія Solar Media Entertainment, яка відома проєктами "Уроки толерантності", "Кава з кардамоном" та "Всі відтінки спокуси".

Сценаристом і режисером стане Сергій Кулибишев - автор серіалу "Ховаючи колишню" та пʼєси "ПоліАндрія". Він назвав Кузю не просто легендою, а особистістю, яку "не можна описати лише білими чи чорними фарбами".

"Ми хочемо показати, як в часи розпаду Совка виник феномен Гадів, перенести в ігрове кіно першу "Червону Руту" 1989 року і головне - показати, як непросто було бути свободною людиною у несвободній країні", - зазначив він.

Кузьмінський помер 3 серпня 2009 року (фото: facebook.com/bratygadiukiny)

Над сценарієм фільму працюватимуть у співавторстві з автором книги Юрієм Рокецьким, нині лідером гурту "Мертвий півень". Він понад шість років збирав свідчення друзів, родини та учасників гурту "Брати Гадюкіни".

"Цей фільм дає можливість повернути в публічний простір історію, яка формувала не лише українську рок-сцену але і світогляд цілого покоління. Для мене як автора книги це шанс розповісти її масштабно і чесно. Кузя і Гади заслуговують достойної екранізації", - зазначив Рокецький.

Що відомо про стрічку "Всьо чотко!" (фото: пресслужба)

Генеральний продюсер фільму Сергій Лавренюк був знайомий з Кузьмінським, тому ця робота має особливе значення. Вона також стане присвятою пам’яті засновнику видавництва книги "Наш формат" Влада Кириченка.

"Я бачив, як "Гадюкіни" стали культурним поштовхом для повалення радянської влади. Тому цей фільм для мене - не лише продюсерська амбіція, а й рефлексія на час і атмосферу, що вплинули на моє дорослішання", - поділився Лавренюк.

"Ми багато обговорювали екранізацію книги "Всьо чотко!" із засновником видавництва Владом Кириченком, який нещодавно пішов з життя. І я хочу, щоб майбутній фільм також став присвятою його пам’яті", - додав він.

Прем'єра "Всьо чотко!" запланована на осінь 2027 року.