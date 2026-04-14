Костянтин Темляк та Анастасія Нестеренко розлучилися після менш ніж двох років шлюбу

У новому відео Настеренко поділилася роздумами про минулі стосунки та згадала колишнього чоловіка, чим фактично підтвердила, що їхній шлюб із Костянтином Темляком завершився.

У своєму дописі акторка замислилася над тим, за чим саме може сумувати після розриву.

За словами артистки, йдеться не стільки про самі стосунки чи людину поруч, скільки про ті емоційні потреби, які вона не навчилася закривати самостійно.

"Я зрозуміла, що колишній чоловік задовольняв мою потребу в подарунках і увазі, тому що я сама собі цього не дозволяю. Я не закриваю цю свою потребу сама. Можливо, я сумую не за ним, не за нашими стосунками, не за собою поруч з ним, а саме за цією своєю закритою потребою", - зазначила Анастасія.

Що відомо про стосунки Нестеренко і Темляка

Костянтин Темляк та Анастасія Нестеренко одружилися 29 серпня 2024 року в Харкові.

Ще за кілька місяців до цього, у квітні того ж року, актор долучився до лав Збройних сил України.

Чутки про кризу в шлюбі з'явилися після того, як у серпні 2025 року навколо Темляка спалахнув гучний скандал.

8 серпня у мережі з’явився резонансний допис фотографки Анастасії Соловйової, яка розповіла про свій досвід стосунків із актором.

За її словами, під час роману вона жила в атмосфері постійного страху через регулярне фізичне насильство з його боку.

Анастасія Соловйова (фото: instagram.com/solovieva.nasty)

Соловйова також заявила про емоційний тиск, маніпуляції та приниження. Крім того, за її словами, Темляк контролював її спілкування, не дозволяв контактувати з чоловіками, негативно реагував на фото, де було видно тіло, а також перевіряв її телефон.

Попри це, вона довго намагалася бачити в ньому позитивні риси й навіть після розривів кілька разів поверталася до цих стосунків.

Як зізналася жінка, наслідки того досвіду досі даються взнаки, зокрема вона бореться з тривожністю та депресією.

Згодом публічно спливли й інші тривожні подробиці. Зокрема, стало відомо, що актор листувався з 15-річною шанувальницею, яка відзначила його у своїй stories після вистави.

За словами дівчини, Темляк надсилав їй вульгарні повідомлення, просив оголені фото та у відповідь нібито надсилав власні знімки без одягу.

Після того як ця інформація набула розголосу, актор записав відео, в якому визнав провину.

На тлі цих подій Анастасія Нестеренко зверталася до підписників і дякувала всім, хто підтримав її у непростий період.

Костянтин Темляк та Анастасія Нестеренко (фото: instagram.com/n.nstrnko)

За словами акторки, ця підтримка стала для неї своєрідною опорою в момент, коли вона її втратила.

Водночас Нестеренко окремо наголошувала, що у її стосунках із Темляком насильства не було.

Скандал мав наслідки і для публічної присутності актора. Музиканти Yarmak і Jerry Heil видалили зі своїх сторінок кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", в якому знімалися Темляк та Нестеренко.

Також бренд german прибрав із соцмереж кадри проєкту "Ебаут", де фігурував актор.