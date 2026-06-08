На концерті Федишин чоловік провалився під сцену під час освідчення: відео стало вірусним

Як чоловік освідчувався на концерті Федишин

Під час концерту української співачки Ірини Федишин у Галичі на Прикарпатті сталася несподівана ситуація.

У перерві між піснями на сцену вийшов чоловік із букетом троянд, який хотів освідчитися своїй коханій.

Однак романтичний момент пішов не зовсім за планом. Коли чоловік прямував до обраниці, частина сцени під ним провалилася.

Відео з цим епізодом швидко розлетілося у TikTok та за добу зібрало понад мільйон переглядів.

У мережі користувачі одразу почали жартувати, що такий інцидент може бути "поганим знаком".

Водночас сам герой ролика не образився на увагу до ситуації. У коментарях він подякував авторці відео за те, що зробила його популярним.

Попри конфуз, чоловік не розгубився. Він із посмішкою вибрався із провалу, перепросив глядачів за те, що перервав концерт, і все ж довів задумане до кінця.

Після цього наречений знайшов серед публіки свою кохану Марійку та зробив їй пропозицію просто перед глядачами.

За словами очевидців, дівчина відповіла згодою.

Під час концерту Ірини Федишин стався конфуз (скріншот)

Поки на сцені тривав зворушливий момент, команда артистки швидко полагодила пошкоджену ділянку.

Після цього концерт Ірини Федишин продовжився.

Попри щасливий фінал, у соцмережах ситуацію продовжили активно обговорювати.

Частина користувачів жартома попереджала нареченого про нібито символічний натяк долі, а інші, навпаки, побачили у випадку хороший знак для пари: