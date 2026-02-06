Коміку Нурлану Сабурову заборонили в'їзд до Росії на 50 років: як це пов’язано з Україною

Що стало причиною заборони

Як повідомляють російські медіа, у ніч на 6 лютого Сабуров прилетів до столиці РФ із Дубая, де брав участь у зйомках рекламної кампанії автомобіля.

В аеропорту "Внуково" його зупинили під час паспортного контролю, відвели до окремого приміщення та вручили документ про заборону в’їзду.

Зазначається, що рішення набуло чинності ще 30 січня.

За версією пропагандистських ресурсів, підставами для заборони стали одразу кілька факторів.

Серед них - критичні висловлювання Сабурова щодо так званої "СВО" під час концертів, а також порушення міграційного та податкового законодавства.

Нурлан Сабуров (фото: російські ЗМІ)

Крім того, російські медіа стверджують, що комік нібито відмивав доходи через посередників.

Наразі Сабуров перебуває у зоні очікування депортації, оскільки, за твердженням російської сторони, він не має коштів для самостійного придбання квитка назад до Дубая.

Повідомляється, що з ОАЕ до РФ по нього мають прибути два повітряних маршали.

Попри заборону на в’їзд, у Росії в Сабурова залишилося значне майно. За даними російських джерел, його активи оцінюють приблизно у 160 мільйонів рублів (близько 48 мільйонів гривень).

Йдеться про двоповерховий будинок у престижному заміському селищі, земельну ділянку площею 1285 квадратних метрів, а також автомобілі Mercedes G-Class 2018 року та Cadillac Escalade 2021 року.

Конфлікти з Росією почалися раніше

Напруження у стосунках Сабурова з російською аудиторією виникло ще у 2022 році, коли він пожартував про масовий переїзд росіян до Казахстану після початку повномасштабної війни.

"Як ситуація змінилася, еге ж? Років десять тому, коли до Москви приїжджали робітники з Середньої Азії, росіяни сиділи: "Це хто там на таксі приїхав до мене?" А зараз всі такі: "Алмати (найбільше місто Казахстану. - Ред.), завжди мріяв" - заявив Нурлан Сабуров під час стендап-виступу.

Нурлан Сабуров (фото: російські ЗМІ)

У 2025 році гуморист уже мав проблеми з міграційними органами РФ. Тоді його затримали в аеропорту через перевищення дозволеного строку перебування - 114 днів замість встановлених 90.

Йому призначили штраф і зобов’язали покинути країну, через що було скасовано низку концертів у російських містах.

"Непереборні обставини" - повідомили організатори заходів.

Чому Сабурова критикували українці

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Сабуров не висловив чіткої позиції щодо війни, що викликало обурення частини аудиторії.

"Нурлане, а чому ти мовчиш? Висловся проти. Чому ти проковтнув язика і мовчиш? Якщо ти засц*в, то так і скажи: "Я боюся сказати "Ні!" - вигукнув глядач із залу.

У відповідь Сабуров заявив, що не зобов’язаний публічно озвучувати свою позицію.

"Колись ти був моїм кумиром, слуга страху" - заявив глядач, виходячи з зали.

Подібна ситуація повторилася і на концерті в Сіетлі, де Сабурова назвали "сц*куном" та знову вимагали відповісти, чи вважає він агресію РФ війною.

"Я вже все сказав, зав'язуй" - відповів Нурлан Сабуров зі сцени.

Нурлан Сабуров (фото: російські ЗМІ)

Скасування концертів і нові скандали

Після цього представники української діаспори домоглися скасування виступу Сабурова в Чикаго.

"Концерт путінського клоуна в Чикаго скасовано! Мер міста та концертний майданчик підтвердили скасування! Офіційно "відклали на невизначений час" (ймовірно, щоб не потрапити під штрафи), але насправді це скасування. Всі разом ми створили прецедент, а в Америці дуже люблять прецеденти - тут прецедентне право. Дійте! Весь світ готовий "скасовувати" Росію та проросійських клоунів усіх мастей" - написав активіст Деніел Тонкопі.

Ще один резонансний інцидент стався, коли активістка вийшла до Сабурова в білій сукні з червоними плямами, що символізували кров убитих українців. У відповідь гуморист сказав: "Вибачте, це місячні?".

Після цього чоловік із казахської діаспори публічно звинуватив коміка у підтримці фашистів, однак його негайно вивели із зали.