Колишня Кличка зізналася, чому не вийшла за нього заміж: "Моє его було знищене"

Чому Панеттьєрі не вийшла заміж за Кличка

Як відомо, пара оголосила про заручини у 2013 році, а за рік у них народилася донька Клавдія-Євдокія. Пара вже готувалася до весілля, аж раптом боксер відклав плани, а повторну пропозицію зірка приймати не стала.

"Мені здавалося, що моє его було повністю знищене за секунди. У мене була ціла папка з ескізами весільних суконь. Ми їздили до Італії та мали зустрічі з Armani. Усе було підготовлено", - розповіла вона.

За словами Гайден, тоді вона відчула сильне емоційне виснаження і втрату впевненості. Вона не хотіла "благати когось одружуватися", тому проігнорувала пропозицію боксера.

"Найкращий спосіб, який я змогла придумати, щоб відповісти йому тим самим, - це просто проігнорувати це. Я не збиралася дарувати йому задоволення, розповідаючи, як сильно це мене розбило. Лише через кілька років набралася сміливості запитати, чому", - поділилася вона.

Акторка зазначила, що тоді була дуже розлючена на Володимира і не хотіла показувати йому свою вразливість.

Кличко та Панеттьєрі (фото: РБК-Україна)

Про материнство та помилки

У розмові 36-річна Гайден торкнулася теми материнства, зокрема прокоментувала передмову до своїх мемуарів "This Is Me: A Reckoning". Там вона зазначила, що не звинувачує Кличка у своїх помилках і бере відповідальність за свої недоліки як матері.

Акторка пояснила, що прагнула бути ідеальною матір'ю, але зіткнулася з труднощами через післяпологову депресію.

"Я перфекціоністка в багатьох речах, тому бути хоча б хорошою мамою було для мене надзвичайно важливо. І це було нищівним ударом, коли я в своїх очах не могла бути навіть "достатньо нормальною" мамою. Ми всі хочемо бути хорошими батьками. Але врешті-решт усі ми робимо помилки - просто, можливо, не так багато, як я", - зізналася вона.

Колишня Кличка про материнство (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Що відомо про стан Панеттьєрі

Нагадаємо, період після народження доньки став для неї надскладним випробуванням.

Як відомо, депресія переросла в алкогольну та наркотичну залежність. Акторка в різний період пройшла три курси лікування.

З Кличком вона остаточно розійшлася у 2018 році. Згодом підписала відмову від опіки над донькою, якій зараз 11 років, назвавши це "найболючішим" і не повністю своїм рішенням.

Водночас вона називала колишнього гарним татом та казала, що підтримує зв'язок з дівчинкою.

Крім цього, зірка пережила аб'юзивні стосунки з Браяном Гікерсоном, а згодом - важку втрату брата Дженсена у лютому 2023-го.