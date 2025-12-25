Колишнього президента УАФ Павелка оголосили в розшук

Зникнення та статус у базі МВС

Згідно з офіційними даними відомства, датою зникнення ексфункціонера вважається 5 листопада 2025 року. Наразі Павелко фігурує у категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

За наявною інформацією, колишній спортивний функціонер міг залишити межі України ще наприкінці минулого року. Ймовірною підставою для виїзду за кордон називають документи про наявність інвалідності.

У чому звинувачують колишнього очільника футболу

Правоохоронні органи підозрюють Андрія Павелка у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні. Основні епізоди розслідування стосуються махінацій з коштами УЄФА.

За даними слідства, фінансові трансакції від європейської футбольної спілки спрямовувалися на рахунки приватної структури, після чого гроші зникали. Сума збитків оцінюється у 9,32 млн євро.

Також, через завод штучного покриття. Розслідування щодо розкрадання коштів під час будівництва підприємства з виробництва газону для футбольних полів.

Підозру у цих правопорушеннях Нацполіція офіційно висунула колишньому посадовцю у жовтні 2025 року.

Передісторія судових процесів

Конфлікт Павелка з правоохоронною системою триває вже кілька років. Протягом 2023-2024 років він перебував під вартою загалом 259 днів.

У лютому 2024 року рішення про тримання під вартою було скасовано апеляційним судом, що дозволило йому вийти на волю.

Згодом експрезидент УАФ навіть намагався оскаржити свій арешт у ЄСПЛ, де домігся виплати компенсації від держави.

Андрій Павелко керував українським футболом з 2015 року до січня 2024-го. Після його відставки новим президентом УАФ став Андрій Шевченко.

Якщо інформація про незаконний перетин кордону за фіктивними медичними довідками отримає офіційне підтвердження, правоохоронці можуть розпочати процедуру оголошення фігуранта у міжнародний розшук через систему Інтерпол.