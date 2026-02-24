Коли зіграють "Динамо", ЛНЗ та інші: точні дати чвертьфіналів Кубка України

Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів 1/4 фіналу турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал змагання.
У дану стадію турнірну вийшли вісім учасників. Лише три з них – представляють УПЛ. Чотири команди грають у Першій лізі та ще одна – у Другій.
Поєдинки чвертьфіналу стартують 3 березня. У цей день столичне "Динамо" прийматиме "Інгулець" з Петрового. Наступного дня ЛНЗ у Черкасах зіграє проти чернівецької "Буковини".
5 березня харківський "Металіст 1925" зійдеться з київським "Локомотивом". Заключна гра стадії – між "Черніговом" та "Фенікс-Маріуполем" відбудеться поза базовими датами. За домовленістю сторін команди зіграють 17 березня.
Кубок України, розклад чвертьфіналів:
Вперше в історії участь у Кубку взяли 68 команд – представники усіх рівнів вітчизняного футболу.
Серед них – 16 представників УПЛ, по 16 – з Першої та Другої ліги, 4 команди з аматорського чемпіонату України та 16 переможців регіональних кубків.
Спочатку відбувся кваліфікаційний раунд, де зіграли 16 володарів регіональних трофеїв. Вісім переможців цієї стадії вийшли в 1/32 фіналу.
В 1/32-й до восьми переможців попереднього раунду приєдналися 32 команди Першої та Другої ліг, 12 команд елітного дивізіону (окрім учасників єврокубків) і чотири аматорські колективи.
Чотири клуби, які представляли Україну в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Олександрія" та "Полісся") розпочали свій шлях з 1/16 фіналу.
Всі раунди змагання складаються з одного матчу. У разі нічиєї одразу призначається серія пенальті – без додаткового часу.
Жереб на всіх стадіях – повністю відкритий.
Новий трофей Кубка України (фото УАФ)
УАФ також презентувала новий кубок для переможця турніру. Уперше за багато років, замість традиційної чаші, тепер клуби борються за трофей у вигляді козацької булави, що оточена 11-ма списами.
Усі поєдинки турніру транслюються наживо на платформі УПЛ ТБ.
