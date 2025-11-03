Клуб УПЛ суворо покарали за порушення закону: доведеться розстатися з мільйонами

Футбольний клуб "Полтава", який виступає в Українській Прем'єр-лізі, програв касаційну скаргу у Верховному суді та повинен виплатити крупний штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду.
Суд залишив у силі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) про накладення штрафу в розмірі 2,4 мільйона гривень за розміщення реклами казино.
Порушення було зафіксоване ще у грудні 2023 року. Тоді на фасаді однієї з будівель на вулиці Хрещатик у Києві клуб розмістив рекламу: у відеоролику були зображення торгових марок казино.
Експертна комісія "Всеукраїнська рекламна коаліція" визнала цей матеріал рекламою азартних ігор, що є порушенням українського законодавства. На підставі цього висновку КРАІЛ застосувала до клубу штрафні санкції.
СК "Полтава" намагався оскаржити рішення регулятора у Полтавському окружному адміністративному суді, вимагаючи його скасування. Однак суд відмовив у задоволенні позову.
Після цього клуб подав касаційну скаргу до Верховного суду, але 28 жовтня суд залишив покарання без змін, підтвердивши законність накладеного штрафу.
Клуб був створений у 2011 році, але довгий час грав в обласних турнірах та чемпіонаті України серед аматорів. Професійний статус отримав у 2021 році. У сезоні-2024/25 команда посіла друге місце в Першій лізі та здобула пряму путівку в УПЛ.
Поточний сезон – дебютний для "містян" в елітному дивізіоні. Свої домашні матчі СК "Полтава" проводить в Кропивницькому. Клубна арена в Полтаві не відповідає нормам УПЛ, а з керівництвом стадіону "Ворскла" домовитись не вдалось.
Після 11-ти турів чемпіонату УПЛ-2025/26 "Полтава" посідає останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі лише шість очок (одна перемога та три нічиї).
