Яким буде злиття HBO Max і Paramount+: деталі та побоювання критиків

Яким буде злиття HBO Max і Paramount+

Два медіагіганти об’єднають в один стрімінговий сервіс, про що заявив генеральний директор Paramount Skydance Девід Еллісон під час телефонної конференції з інвесторами.

За його словами, угода дозволить розмістити основні серіали HBO Max, такі як "Клан Сопрано", "Секс і місто", "Пітт", "Ейфорія" та інші, поряд з пропозиціями Paramount, серед яких "Єллоустоун", "Король Талси" та "Виживший".

Злиття двох платформ дасть компанії понад 200 мільйонів підписників, що дозволить конкурувати з іншими лідерами ринку.

Еллісон також запевнив, що прагне незалежності для HBO. Він похвалив "чудову роботу" гендиректора бренду Кейсі Блойса та його команди.

"Ми думаємо, що HBO має залишатися HBO. Вони створили феноменальний бренд", - сказав Еллісон і додав, що його улюблений серіал HBO - "Гра престолів".

Керівництво поки не розкриває, як називатиметься новий сервіс після злиття та якою буде вартість його послуг.

Побоювання критиків та деталі угоди

Найбільше критиків хвилює потенційний політичний вплив і редакційна упередженість після злиття. Вони звертають увагу на тісні зв'язки родини Еллісона з Дональдом Трампом та можливі наслідки для незалежності медіа.

Як відомо, разом зі студією Warner Bros. та HBO, власник Paramount отримає контроль й над новинними каналами CNN та CBS News.

Нагадаємо, 27 лютого 2026 року Netflix публічно вийшов із боротьби за Warner Bros. Discovery, уступивши місце Paramount. Останні запропонували 111 млрд доларів за укладання угоди.

Warner Bros. Discovery також має виплатити Netflix 2,8 млрд доларів за розрив попередньої угоди, але ці витрати покриє покупець.

Зазначимо, що кінопродюсер, медіамагнат та засновник компанії Skydance Media Девід Еллісон є сином засновника Oracle Ларрі Еллісона. У серпні 2025 року його компанія об’єдналася з Paramount Global, а сам він став гендиректором.