У Києві відбулася одна з найгучніших театральних прем'єр сезону: чим вразила "СЕПТИМА"

3 червня у Київському національному академічному Молодому театрі відбувся перший показ хореографічної вистави-рефлексії "СЕПТИМА". Прем'єра зібрала аншлаг та багатьох відомих гостей.

Як все пройшло - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Постановка занурює глядача у світ внутрішніх переживань, страхів, пошуку себе та боротьби з власними емоціями.

Важливу роль у створенні атмосфери відіграють хореографія, світлові рішення та музичний супровід, які разом формують цілісну емоційну історію.

Режисером вистави став Назар Дідик, відомий за постановками "Шафа" та танцювальною казкою "12 місяців".

"Для мене найцінніше - бачити реакцію людей після вистави. Ми хотіли створити не просто танцювальну постановку, а емоційний простір, у якому кожен глядач зможе впізнати себе, свої почуття та переживання", - поділився він.

"СЕПТИМА" зібрала аншлаг у Молодому театрі (фото надане пресслужбою заходу)

Головні ролі у виставі виконали Лана Єрніязова та актор театру і кіно Артемій Єгоров. Також до акторського складу увійшли Павло Сімакін, Олександр Прохоров, Галина Трофімова, Володимир Марчук і Богдан Журбенко.

За словами Лани Єрніязової, постановка порушує теми внутрішніх страхів, кохання, втрат та пошуку світла навіть у найскладніші періоди життя.

Сценарій до вистави написав Данило Голованов. Над хореографією працювали переможці проєкту "Танці з зірками" Анна Кареліна та Павло Сімакін, а виконавчою продюсеркою стала Дарія Вінярська.

"СЕПТИМА" зібрала аншлаг у Молодому театрі (фото надане пресслужбою заходу)

В основі сюжету "СЕПТИМИ" - історія танцівниці Лани, яка опиняється на межі кардинальних життєвих змін.

"СЕПТИМА" зібрала аншлаг у Молодому театрі (фото надане пресслужбою заходу)

Через пластичну мову руху постановка досліджує теми внутрішньої трансформації, переосмислення власного досвіду та пошуку нових сенсів.

Організатори вже анонсували наступні покази вистави, яка після прем'єри увійшла до числа найбільш обговорюваних театральних подій початку літа.