Калініна віддала лише три гейми: чим завершилося українське дербі в Анталії

Ангеліна Калініна впевнено подолала стадію 1/8 фіналу на турнірі серії WTA 125 в Анталії. У протистоянні двох українських тенісисток перша сіяна не залишила шансів Катаріні Завацькій, віддавши лише три гейми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Українське протистояння на турнірі в Анталії

На кортах турецької Анталії завершився поєдинок другого кола, де жереб звів двох представницю України.

Ангеліна Калініна підтвердила статус фаворитки, здобувши переконливу перемогу над співвітчизницею Катаріною Завацькою.

Зустріч пройшла за повної домінації Ангеліни. У стартовому сеті вона дозволила опонентці взяти лише один гейм.

Друга партія почалася за аналогічним сценарієм - з раннього брейку, що зрештою призвело до фінального рахунку 6:1, 6:2.

Це була лише друга очна дуель тенісисток на професійному рівні: вперше вони зустрічалися у 2020 році, і тоді Завацька також не змогла дограти матч через травму.

Турнірний шлях українок

Загалом у турецькому "челенджері" стартували три наші спортсменки. Окрім Калініної та Завацької, участь брала Олександра Олійникова.

Хоча всі троє успішно подолали бар'єр першого кола, до чвертьфінальної стадії пробилася тільки Ангеліна.

Олійникова свій матч 1/8 фіналу програла, а Завацька вибула саме після поразки в українському дербі.

Перший успіх за тривалий час

Вихід у чвертьфінал Анталії став для Калініної знаковим досягненням. Востаннє вона доходила до цієї стадії ще у грудні 2025 року, коли стала тріумфаторкою турніру в Ліможі.

Наступною суперницею першої ракетки України на турнірі стане представниця Грузії Єкатеріне Горгодзе. Саме в цьому протистоянні визначиться учасниця півфіналу.