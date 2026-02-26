Калинина отдала всего три гейма: чем завершилось украинское дерби в Анталии

Ангелина Калинина уверенно преодолела стадию 1/8 финала на турнире серии WTA 125 в Анталии. В противостоянии двух украинских теннисисток первая сеяная не оставила шансов Катарине Завацкой, отдав лишь три гейма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Украинское противостояние на турнире в Анталии

На кортах турецкой Анталии завершился поединок второго круга, где жребий свел двух представительниц Украины.

Ангелина Калинина подтвердила статус фаворитки, одержав убедительную победу над соотечественницей Катариной Завацкой.

Встреча прошла при полной доминации Ангелины. В стартовом сете она позволила оппонентке взять лишь один гейм.

Вторая партия началась по аналогичному сценарию - с раннего брейка, что в итоге привело к финальному счету 6:1, 6:2.

Это была лишь вторая очная дуэль теннисисток на профессиональном уровне: впервые они встречались в 2020 году, и тогда Завацкая также не смогла доиграть матч из-за травмы.

Турнирный путь украинок

Всего в турецком "челленджере" стартовали три наши спортсменки. Кроме Калининой и Завацкой, участие принимала Александра Олейникова.

Хотя все трое успешно преодолели барьер первого круга, в четвертьфинальную стадию пробилась только Ангелина.

Олейникова свой матч 1/8 финала проиграла, а Завацкая выбыла именно после поражения в украинском дерби.

Первый успех за долгое время

Выход в четвертьфинал Анталии стал для Калининой знаковым достижением. Последний раз она доходила до этой стадии еще в декабре 2025 года, когда стала триумфатором турнира в Лиможе.

Следующей соперницей первой ракетки Украины на турнире станет представительница Грузии Екатерине Горгодзе. Именно в этом противостоянии определится участница полуфинала.