Як Роналду став "фінансовим королем" футболу: рейтинг найбагатших футболістів Forbes

Роналду випередив Мессі вдвічі

Американське видання повідомляє, що Роналду отримав 230 мільйонів доларів за контрактом з "Аль-Насром", ще 50 мільйонів від реклами та бізнес-активностей поза полем. Отож, його річний дохід склав 280 мільйонів доларів.

Для порівняння, його давній суперник Ліонель Мессі заробив 130 мільйонів, хоча дохід аргентинця поза футбольним полем (70 млн) перевищив показник Роналду.

АПЛ представлена лише двома футболістами

У топ-10 рейтингу Forbes потрапили лише два гравці англійської Прем’єр-Ліги - форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд (5 місце, 80 млн) та вінгер "Ліверпуля" Мохаммед Салах (7 місце, 55 млн).

Також до списку увірвався юний талант "Барселони" Ламін Ямал із заробітком 43 мільйони.

Рейтинг Forbes: топ-10 футболістів світу 2025

Кріштіану Роналду ("Аль-Наср") - 280 млн (230+50) Ліонель Мессі ("Інтер Маямі") - 130 млн (60+70) Карім Бензема ("Аль-Іттіхад") - 104 млн (100+4) Кіліан Мбаппе ("Реал Мадрид") - 95 млн (70+25) Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті") - 80 млн (60+20) Вінісіус Жуніор ("Реал Мадрид") - 60 млн (40+20) Мохаммед Салах ("Ліверпуль") - 55 млн (35+20) Садіо Мане ("Аль-Наср") - 54 млн (50+4) Джуд Беллінгем ("Реал Мадрид") - 44 млн (29+15) Ламін Ямал ("Барселона") - 43 млн (33+10)

Як Forbes оцінював заробітки

Forbes враховував доходи футболістів від базових зарплат, бонусів, а також угод про права на зображення, пов’язаних із клубами. Дохід поза полем включає рекламу, ліцензування, участь у заходах та бізнес-активи гравця.

Нагадаємо, що напередодні Роналду став найкращим бомбардиром в історії відбіркових циклів чемпіонату світу, оформивши дубль у матчі проти Угорщини.