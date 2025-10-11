UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Jerry Heil і Nemo "запалили" на одній сцені в Києві: виступ потрапив на відео

Джері Хейл і Nemo (фото: Telegram-канал Jerry Heil)
Автор: Поліна Іваненко

Переможці "Євробачення-2024" Nemo виступили в Києві. Під час концерту на сцену вийшла співачка Jerry Heil, разом вони виконали одразу два хіти.

Яким був виступ, розповідає РБК-Україна.

Jerry Heil і Nemo "запалили" в Києві

Музичний критик Роман Бутурлакін, який побував на концерті, записав на відео момент, коли на сцені була Джері. Артисти виконали пісню "The Code", з якою Nemo перемогли на "Євробаченні".

І, як зрозуміло з коментарів, цей дует сподобався фанам. Юзери зазначають, що Nemo і Jerry Heil випромінюють особливу енергетику, а у спільному виконанні ця пісня набула ще більшої сили.

 

А вже згодом сама Jerry Heil поділилася уривком з концерту. Разом з Nemo вона виконала свій хіт "Додай гучності (12 points)".

"Ніби вчора було "Євробачення"… Ще недавно я їздила в гості у Цюрих, а сьогодні ми приймаємо Nemo в Києві!" - написала Джері.

Окрім цього, вона додала звернення до Nemo.

"Дякую, що ви такі відкриті та сміливі! Київ уже знову чекає на вас", - зазначила співачка.

 
Що відомо про Nemo

Немо Меттлер, відомий під псевдонімом Nemo, народився 3 серпня 1999 року. У 2023 році артист оголосив про свою небінарну гендерну ідентичність і попросив звертатися до нього займенником "вони".

На "Євробаченні" у 2024 році Немо представили рідну Швейцарію. Саме там вони познайомилися з Jerry Heil, яка представляла Україну разом з Alyona Alyona.

Виступ Nemo на "Євробаченні"

 

Під час створення матеріалу було використано джерела: відео з Instagram Бутурлакіна та Jerry Heil.

