Іво Бобул відсвяткує 50-річчя творчості: розкрито головні секрети концерту в Києві

Іво Бобул у Києві: що відомо про концерт

Концерт Бобула відбудеться 15 листопада у Національний палаці мистецтв "Україна" о 18:00 і стане справжньою ретроспективою музичної кар’єри співака.

На сцені прозвучать саме ті композиції, які українці знають напам’ять і вважають класикою: легендарна "Берег любові", лірична "А липи цвітуть" та душевна "Пісня про зустріч".

Ці композиції давно вийшли за рамки просто хітів і стали символом цілої епохи ліричної української естради.

"Цей концерт - про шлях, який ми пройшли разом із слухачами. Про любов, віру, надію, про пісні, які супроводжували людей у найважливіші моменти", - поділився Іво Бобул.

Він додав, що для нього "велика честь знову вийти на сцену Палацу "Україна" та поділитися з публікою тим, що накопичилося в серці за всі ці роки".

Особливою подією, що викликала резонанс серед шанувальників, стане виступ запрошеної зірки - не менш легендарної Лілії Сандулеси.

Її ім’я також є невід’ємною частиною історії української вокальної школи та ліричної естради.

Спільна поява на сцені двох зірок, чия творча біографія тісно перепліталася протягом десятиліть, обіцяє подарувати публіці унікальні та особливо зворушливі моменти.

Організатори дійства обіцяють, що концерт, квитки на який доступні за посиланням, стане однією з найтепліших та найбільш душевних подій сезону, де кожна пісня несе в собі глибоку історію, пам’ять і живе звучання справжньої української естради.