Історія про дружбу хлопчика і касатки отримає нове життя: "Звільніть Віллі" повернеться на екрани

Культовий фільм повертається на великі екрани

Так, Warner Bros. готує нову екранізацію культового сімейного фільму "Звільніть Віллі", який свого часу став одним із найуспішніших кінопроєктів.

За створення стрічки відповідає студія AGBO, заснована братами Ентоні та Джо Руссо. Над сценарієм працюють Мері-Маргарет Кунце та Джейд Галлі Бартлетт, які вже мають досвід спільної роботи над кіно- і телепроєктами.

Оригінальна стрічка стала культурним феноменом

Оригінальний фільм побачив світ ще 1993 року. У центрі сюжету тут хлопчик-сирота Джессі, який після низки життєвих труднощів потрапляє до прийомної родини. Під час громадських робіт він знайомиться з косаткою на ім'я Віллі, яку утримують у місцевому океанаріумі. Згодом між ними виникає міцна дружба, а хлопець розуміє, що тварина страждає в неволі та мріє повернутися до відкритого океану. Коли власники вирішують позбутися косатки заради страхових виплат, Джессі разом із друзями намагається врятувати Віллі та допомогти йому здобути свободу.

Картина мала величезний успіх у світовому прокаті. При бюджеті близько 20 мільйонів доларів вона заробила понад 153 мільйони, а пісня Майкла Джексона "Will You Be There", що прозвучала у фільмі, стала міжнародним хітом і надовго асоціювалася з цією історією.

Що особливого у "Звільніть Віллі"

Успіх першого фільму поклав початок цілій серії проєктів. Історія отримала кілька продовжень, анімаційний серіал і окремий фільм, який випустили одразу на відео.

Особливе місце в історії франшизи посіла косатка Кейко, яка виконала головну роль в оригінальній стрічці. Саме цей фільм привернув увагу до проблеми утримання косаток у неволі та став одним із символів боротьби за захист морських тварин.



Над новим проєктом працює команда продюсерів AGBO разом із Лорен Шулер Доннер, яка брала участь у створенні першого фільму. Тим часом авторки сценарію продовжують активно працювати в кіно й на телебаченні, створюючи нові проєкти для великих студій та стримінгових платформ.