Історичний успіх у фристайлі: українка вперше злетіла на подіум Кубка світу в екстремальному виді

Українська лижна фристайлістка Катерина Коцар здобула історичну медаль Кубка світу з біг-ейру. На етапі в американському Стрімбот-Спрінгс 25-річна спортсменка посіла друге місце, принісши Україні перше в історії "срібло" у цій дисципліні на такому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію лижного спорту України .

Шлях до медалі

На попередніх етапах Кубка світу-2025/26 Коцар двічі зупинялася за крок від фіналу – фінішувала дев'ятою на етапах у китайських Чжанцзякоу та Пекіні.

У Стрімбот-Спрінгс українці нарешті вдалося пробитися до фінальної вісімки: у кваліфікації вона показала восьмий результат, набравши 76,75 бала за стрибок із трьома повними обертами та двома окремими переворотами.

Як Коцар виборола подіум

У фіналі спортсменки виконували по три стрибки, а підсумковий результат визначався сумою двох найкращих спроб.

Для Коцар заліковими стали перший і другий стрибки. За них вона отримала:

73,25 бала – за елемент із трьома повними обертами та подвійним перекрутом;

79,25 бала – за стрибок із 2,5 обертами та перекрутом через спину.

Загальний результат – 152,20 бала – дозволив українці поступитися лише канадці Наомі Урнесс і випередити китаянку Рюй Янь.

Підсумкові результати етапу:

Наомі Урнесс (Канада) – 156,25 Катерина Коцар (Україна) – 152,20 Рюй Янь (Китай) – 148,50

Це був лише четвертий фінал Коцар на етапах Кубка світу з біг-ейру. Раніше українка тричі доходила до вирішальної стадії в швейцарському Курі, де ставала п'ятою (2023 рік) та шостою (2022, 2024). Тепер же – перша в історії України медаль у цій дисципліні.

"Срібло" Коцар стало вже другою нагородою України в олімпійському сезоні-2025/26 у фристайлі. Раніше перемогу в змаганнях з лижної акробатики здобув Олександр Окіпнюк.

Що таке біг-ейр

Біг-ейр – це дисципліна лижного фристайлу, в якій спортсмен розганяється схилом і стрибає з великого трампліна, виконуючи в польоті складні акробатичні трюки. Судді оцінюють складність елементів, техніку виконання, стиль і приземлення.

Хоча на перший погляд біг-ейр нагадує лижну акробатику, різниця між дисциплінами суттєва. В акробатиці фристайліст злітає майже вертикально вгору і виконує програму на великій висоті. У біг-ейрі політ більш "плоский" – спортсмен рухається вперед, виконуючи елементи майже паралельно землі.

Відрізняється і спорядження: лижі для акробатики коротші, тоді як у біг-ейрі та слоупстайлі використовують симетричні лижі з однаково загнутими носом і хвостом, що дозволяє їхати як обличчям, так і спиною вперед.

Біг-ейр разом зі слоупстайлом і хафпайпом входить до напрямку фрі-скі – "вільних дисциплін". До включення в олімпійську програму вони вважалися частиною альтернативної спортивної культури, а головними стартами були не Кубки світу, а екстремальні X Games.

Сьогодні ж біг-ейр – повноцінна олімпійська дисципліна.