Історичний прорив: українець дебютував в НБА за легендарний "Бостон"

Шлях до ігрових хвилин у постсезоні

Український легіонер "Бостон Селтікс" Максим Шульга офіційно відкрив лік своїм виступам у матчах плей-офф Національної баскетбольної асоціації. Це сталося у другому поєдинку серії проти "Філадельфії 76ерс".

Хоча у першій зустрічі, яка завершилася розгромною перемогою "Кельтів" (123:91), українець залишився на лаві запасних, у наступній грі тренерський штаб надав йому шанс проявити себе.

У поєдинку номер два Шульга провів на паркеті дві хвилини. За цей ігровий відрізок захисник здійснив одну спробу кидка з-за триочкової дуги, проте не зумів поповнити свій актив набраними очками.

Сама зустріч завершилася на користь "Севенті Сіксерс" з рахунком 111:97, що дозволило супернику зрівняти рахунок у серії до чотирьох перемог.

Статистика та статус єдиного представника

Цей сезон став для Шульги знаковим: окрім дебюту в плей-офф, він уже провів 12 ігор у регулярному чемпіонаті, де навіть встиг один раз вийти у стартовій п'ятірці.

Його середні показники у "регулярці" складають 0.6 очка за 3.3 хвилини на майданчику.

Наразі Максим є єдиним українцем, який продовжує боротьбу за головний титул НБА.

Інший представник України в лізі, Святослав Михайлюк, разом зі своєю "Ютою Джаз" завершив виступи ще після першої стадії сезону.

Календар наступних матчів

"Бостон", який кваліфікувався до постсезону з другого місця на Сході, готується до чергового протистояння з "Філадельфією".

Нагадаємо, що "76ерс" пробилися до першого раунду через турнір плей-ін, здолавши "Орландо Меджик".

Третій матч серії між "Селтікс" та "Філадельфією" заплановано на суботу, 25 квітня.

Стартовий свисток для вболівальників в Україні пролунає о 02:00 за київським часом.