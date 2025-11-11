В Іспанії напали на українців, які протестували проти виступу артистів з РФ

У Барселоні українські активісти зазнали фізичних нападів під час мирної акції проти виступу російських артистів у Gran Teatre del Liceu.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів події, якими виступили українська громада Барселони та ініціатива Campaign for Ukraine.

Що відомо про інцидент

9 та 10 листопада активісти провели акцію пам’яті, присвячену українським митцям, які загинули через російську агресію.

Під стінами театру вони розгорнули фотографії артистів, письменників та акторів, убитих на фронті або загиблих від рук окупантів.

"Культура не може бути поза політикою, коли її використовують як зброю", - наголосили організатори.

У Барселоні українці протестували проти гастролей російського балету (фото: Campaign for Ukraine)

Вони пояснювали іспанцям, що прийняття артистів країни-агресора підтримує пропаганду Кремля, яка демонструє "образ великої культури", замовчуючи військові злочини Росії.

Попри мирний характер заходу, двоє учасників акції зазнали фізичних нападів з боку відвідувачів, які прийшли на балет.

Серед постраждалих - іспанець Карлос Гонсалес. Він тримав у руках портрет українського актора Юрія Феліпенка, який загинув на фронті в червні цього року.

У Барселоні українці протестували проти гастролей російського балету (фото: Campaign for Ukraine)

"Поки ці артисти танцюють на сцені, російська армія знищує українські міста. Барселона не повинна залишатися байдужою", - заявив іспанець на акції.

Одна з учасниць акції, Анастасія, розповіла про агресію не лише від проросійських глядачів, а й від деяких працівників театру.

"На нас кричали, штовхали. Але найбільше вразила байдужість - одна зі співробітниць театру зневажливо посміхалась, дивлячись на українські прапори", - сказала вона.

Під час самої вистави кільком українським активісткам вдалося потрапити до зали та розгорнути прапор України, де вони також стикнулися з агресивною реакцією частини публіки.

У театрі Барселони не скасовують виступи російських артистів

Цікаво, що раніше українська громада зверталася до керівництва театру з проханням скасувати виступ, але отримала стандартну відповідь: "російська культура поза політикою".

Міська рада Барселони, Депутатська рада та Женералітет Каталонії не відреагували на звернення.

У Барселоні українці протестували проти гастролей російського балету (фото: Campaign for Ukraine)

Українська громада Барселони планує продовжити мирні пікети, допоки російські артисти будуть виступати у місті.

Активісти підкреслюють: їхні дії - не заклик забороняти мистецтво, а нагадування про відповідальність суспільства.

Тим паче, що закриття очей на війну під виглядом "культури поза політикою" фактично стає частиною мовчазної згоди з агресором.