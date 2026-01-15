Ірочка з "Холостяка" висловилася про Цимбалюка і фінал: "Це все гра"

Що Ірочка думає про Тараса

Модель пригадала момент, коли з нею попрощався Цимбалюк. Це сталося у фінальному епізоді. За словами Ірочки, тоді вона багато що усвідомила.

"В цей момент я розумію, що, напевно, це все була гра з його боку... Найголовніше, що з мого боку це все було по-справжньому. От я навіть не знаю, як це пояснити. От просто щось десь тепер я зрозуміла, що було якось по-іншому", - пригадала Пономаренко.

За словами Ірочки, під час зйомок вона відчувала реальні емоції та сприймала усе як реальність. Так само вона сприймала і слова Тараса. Нині ж, коли модель дивилася випуски, вона не сумувала.

Дівчині було приємно бачити побачення з Цимбалюком. А ось деякі коментарі інших учасниць, які ті давали під час зйомок, її шокували.

Ірочка з "Холостяка" висловилася про Цимбалюка (скриншот)

"Я просто не концентруюсь на цих моментах. Я дивлюсь: "Ой, як гарно, Іруся в кадрі посміхається, яка історія з Тарасом, блін, так приємно дивитись". Ну, коментують. А вони... Ну, шкода, дівчат. Якщо вони обрали так мене коментувати, ну, значить, це їх вибір", - пояснила модель.

Також Ірочка висловилася про інтерв'ю Тараса Єві Коршик. В ньому актор сказав, що розірвав стосунки з Надін просто у листуванні, а ще визнав, що не відчував до учасниць справжніх почуттів.

"Круто, що я пішла третя. Дякую за це. Я рада, що от так все сталось. Не знаю, як коментувати. Тарас чомусь обрав ось так поводити себе, ось так це все коментувати", - зізналася Пономаренко.

"Я ж кажу, я не знаю, як він зараз проживає цей період, що в нього взагалі в голові відбувається. Може там щось таке, про що ми навіть ніколи не задумувались і не відчували. Тому я сподіваюсь, що він дає собі звітність, що він говорить, як діє за своїм якимось планом", - резюмувала вона.