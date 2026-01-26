Хто їде на зимову Олімпіаду-2026: Україна офіційно назвала склад команди

Національний олімпійський комітет України затвердив склад збірної на зимові Олімпійські ігри-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НОК.
На Іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо Україна буде представлена в 11 із 16 олімпійських видів спорту. До остаточного складу команди увійшли 46 спортсмени – стільки ж, як і на попередній зимовій Олімпіаді в Пекіні.
Найчисельніші делегації Україна матиме в біатлоні та санному спорті – по 10 атлетів.
Ще дев'ять спортсменів виступатимуть у фристайлі. Окрім восьми лижних акробатів, до складу збірної увійшла Катерина Коцар, яка стане першою українкою в історії Олімпійських ігор, що змагатиметься у фристайлі в дисциплінах бігейр і слоупстайл.
Найбільшого скорочення зазнало фігурне катання – Україну представить лише один спортсмен.
У чоловічих змаганнях виступить Кирило Марсак. Це є найменшим представництвом країни в цьому виді спорту за всю історію участі в Олімпіадах.
Біатлон (10 учасників):
Санний спорт (10):
Фристайл (9):
Лижні перегони (6):
Лижне двоборство (2):
Гірськолижний спорт (2):
Стрибки з трампліна (2):
Шорт-трек (2):
Скелетон (1):
Сноубординг (1):
Фігурне катання (1):
На минулих зимових Іграх-2022 у Пекіні Україна мала 46 ліцензій. Найбільше представництво було у біатлоні (11 спортсменів) та лижних гонках (7). У санному спорті та фігурному катанні на Іграх виступали по шість атлетів.
Історичний максимум української команди на зимових Іграх зафіксований у 2002 році - тоді поїхали 68 спортсменів. Водночас, у 1994-му та 2018-му збірна мала менше 40 учасників.
У Пекіні-2022 збірна України здобула одну медаль. Срібну нагороду в лижній акробатиці виборов Олександр Абраменко.
Загалом, починаючи з 1994 року, коли українці дебютували на "білих Іграх" власною командою, в активі вітчизняних спортсменів – 9 нагород (3 золоті, 2 срібні, та 4 бронзові).
Найбільше медалей "синьо-жовті" здобули у біатлоні (5), також по два рази піднімалися на п'єдестал у фігурному катанні та фрістайлі.
Ігри пройдуть в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 4 до 22 лютого. Це буде четверта Олімпіада, яку прийматиме Італія.
Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород – на 7 більше, ніж на зимових Олімпійських іграх 2022 року. На форумі дебютує один новий вид спорту – скі-альпінізм. Також внесені зміни у програми деяких інших дисциплін.
Очікується, що участь в Олімпіаді візьмуть понад 3 500 спортсменів, які змагатимуться у 16-ти видах спорту.
Раніше ми писали, що МОК ухвалив рішення про участь росіян в Олімпіаді у разі підписання мирної угоди.
Також ми повідомляли, що стартувала естафета зимової Олімпіади-2026.