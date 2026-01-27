"Хоче всидіти на двох стільцях": Сумську розкритикували за емодзі-серця під дописом Стужук

У своїх соцмережах Стужук опублікувала фото з п’ятьма дітьми. Під цим дописом Ольга Сумська залишила коментар у вигляді шести червоних сердечок.

Цей жест не залишився непоміченим - користувачі Threads активно поширили скриншот і різко розкритикували акторку.

Ольгу Сумську потрапила у скандал після коментаря під дописом Софії Стужук (скріншот)

У коментарях користувачі висловили різко негативну реакцію на дії акторки.

Частина дописувачів звинуватила артистку в подвійних стандартах і небажанні займати чітку позицію, зазначаючи, що вона нібито намагається "всидіти на двох кріслах".

Також у мережі лунають закиди щодо того, що Софія Стужук, якій Сумська залишила емодзі-коментар, продовжує жити за кордоном і, за словами користувачів, сплачувати податки в РФ, а в минулому нібито поширювала наративи, близькі до російської пропаганди.

Сумська - це дно. Її сестра значно розумніша і патріотка

Народна артистка України поважає людину, яка сплачує податки Росії під час війни проти її країни, а Стужук працювала на російську пропаганду, частково звинувачуючи нас

То пані Сумська у рожевих окулярах

Голуби миру

Важаю, що Ольга може навіть не знати її, просто підтримала її як жінка, яка теж мама

Є шанс, що Ольга просто лайкнула фотку як ідею, і не дивилась, хто там автор…

На хвилю критики відреагувала й сама Софія Стужук. Під дописом однієї з користувачок, яка опублікувала коментар Сумської, блогерка написала:

"А вас ще ніяк не попустить. Мої ж ви хороші "согражданє", - написала Стужук.

Стужук відповіла хейтерам (скріншот)

За що українці критикують Софію Стужук

Скандальна репутація блогерки тягнеться ще з лютого 2022 року. Тоді, перебуваючи на відпочинку в Об’єднаних Арабських Еміратах, вона опублікувала сторіс зі шопінгу з підписом "Осторожно, русские в Дубай" (мовою оригіналу).

Після хвилі обурення цей контент було видалено.

Після початку повномасштабного вторгнення Стужук спершу публікувала емоційні дописи на підтримку України, однак згодом її риторика змінилася.

Софія Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Вона заявила, що підтримує свою країну, але не має наміру поширювати "екстремізм і ненависть" щодо росіян.

Згодом блогерка разом із родиною переїхала до Латвії та фактично перестала публічно говорити про війну.

Вона жодного разу не назвала Росію винною в геноциді українського народу й навіть виправдовувала масовані атаки РФ по Києву.

Зокрема, Софія звинувачувала в обстрілах українців, які, за її словами, нібито "радіють чужим руйнуванням", коментуючи вибухи на незаконно збудованому Кримському мосту.

У 2025 році блогерка знову опинилася в центрі уваги - цього разу через проблеми із законом.

Софія Стужук (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Київська міська прокуратура повідомила їй про підозру в ухиленні від сплати податків.

За даними слідства, державний бюджет недоотримав 10,5 млн грн податку на прибуток та майже 900 тис. грн військового збору.

Водночас сама Стужук ці звинувачення заперечила, заявивши, що ситуація є наслідком "атаки" з боку "зацікавлених осіб".