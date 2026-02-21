Хижняк вперше вийде на профринг після "золота" Олімпіади - Усик особисто виведе його в бій

Повернення "Полтавського танка" на новий ринг

Український боксер Олександр Хижняк, який здобув золоту медаль на Іграх-2024, офіційно переходить у професійну категорію.

Про цей крок повідомив Олександр Усик, чия компанія Usyk-17 Promotions організовує майбутній захід.

Усик підкреслив, що особисто відвідає подію у ролі промоутера, аби підтримати виступ титулованого співвітчизника.

Історичний дебют відбудеться 21 березня. Місцем проведення обрано комплекс Equides Club у селі Лісники під Києвом.

Деталі вечора боксу та склад учасників

Окрім дебютного поєдинку Хижняка, програма турніру передбачає захист титулів Даніелем Лапіним.

Також у ринг вийдуть інші представники національної збірної команди України.

Вболівальники зможуть переглянути поєдинки у прямому ефірі на платформі DAZN та телеканалі "Суспільне Спорт".

Амбіції та досягнення Хижняка

Нагадаємо, що на сьогодні Олександр Хижняк є одним із найуспішніших боксерів-любителів країни. У його активі "золото" Олімпіади у Парижі (2024 рік) та "срібло" Олімпійських ігор у Токіо (2020 рік).

Попри початок професійної кар'єри, раніше спортсмен висловлював намір взяти участь в Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі, щоб стати найбільш нагородженим українським олімпійцем в історії боксу.