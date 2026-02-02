Гвоздик шокував поразкою у Лас-Вегасі: ексчемпіон програв сербу

Хід поєдинку: від домінування до фіаско

Початок зустрічі був повністю за українцем. Гвоздик продемонстрував високий темп і вже у стартовому раунді змусив рефері відрахувати Калайджичу перший нокдаун.

У четвертій трихвилинці ситуація повторилася - серб знову опинився на канвасі після точних атак Олександра.

Втім, дотиснути опонента Гвоздику не вдалося. Починаючи з сьомого раунду, Калайджич перехопив ініціативу.

Спершу він відправив українця у нокдаун, а згодом потужним правим боковим поставив крапку в поєдинку. Суддя зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Статистика та історія виступів

Для Олександра Гвоздика ця невдача стала третьою у професійній кар'єрі. Раніше він програвав лише топовим представникам дивізіону - Артуру Бетербієву (також нокаутом) та Давіду Бенавідесу.

2018-2019 роки: період чемпіонства Гвоздика за версією WBC.

2023 рік: повернення на ринг після тривалої паузи.

Квітень 2025 року: попередня перемога над Ентоні Голлавеєм.

Тріумф Богачука над росіянином

Попри поразку Гвоздика, вечір боксу в Неваді став успішним для іншого представника України.

Сергій Богачук у напруженому протистоянні здолав росіянина Раджаба Бутаєва. 30-річний уродженець Вінниці виборов перемогу роздільним рішенням суддів.