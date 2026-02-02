Гвоздик шокував поразкою у Лас-Вегасі: ексчемпіон програв сербу

Український ексчемпіон світу Олександр Гвоздик зазнав сенсаційної поразки від Радівоє Калайджича. Попри впевнений старт та два нокдауни, харків'янин поступився технічним нокаутом у сьомому раунді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати боїв.
Початок зустрічі був повністю за українцем. Гвоздик продемонстрував високий темп і вже у стартовому раунді змусив рефері відрахувати Калайджичу перший нокдаун.
У четвертій трихвилинці ситуація повторилася - серб знову опинився на канвасі після точних атак Олександра.
Втім, дотиснути опонента Гвоздику не вдалося. Починаючи з сьомого раунду, Калайджич перехопив ініціативу.
Спершу він відправив українця у нокдаун, а згодом потужним правим боковим поставив крапку в поєдинку. Суддя зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.
Для Олександра Гвоздика ця невдача стала третьою у професійній кар'єрі. Раніше він програвав лише топовим представникам дивізіону - Артуру Бетербієву (також нокаутом) та Давіду Бенавідесу.
Попри поразку Гвоздика, вечір боксу в Неваді став успішним для іншого представника України.
Сергій Богачук у напруженому протистоянні здолав росіянина Раджаба Бутаєва. 30-річний уродженець Вінниці виборов перемогу роздільним рішенням суддів.
