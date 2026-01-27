Повернення Гвоздика та бій Богачука проти росіянина: у Лас-Вегасі оголошено суперників українців

Повернення Гвоздика: реванш із долею

Промоутерська компанія Zuffa Boxing підтвердила, що першим опонентом Олександра Гвоздика у 2026 році стане представник Сербії Радівоє Калайджич.

Для 38-річного українського напівважковаговика, який є бронзовим призером Олімпіади-2012, цей 10-раундовий поєдинок стане черговим кроком після успішного відновлення кар'єри.

Нагадаємо, що після тривалої паузи, яка розпочалася у 2019 році, ексчемпіон світу WBC повернувся на ринг у 2023-му.

Відтоді українець провів серію боїв, останній з яких завершився тріумфально: у квітні 2025 року Гвоздик ефектно нокаутував американця Ентоні Голлавея вже у третьому раунді.

Наразі рекорд українця налічує 21 перемогу при двох поразках.

Богачук проти росіянина: випробування у середній вазі

Для вінничанина Сергія Богачука лютневий турнір стане шансом повернутися на переможну стежку. 30-річний боксер, який виступає у першій середній вазі, проведе 10-раундовий бій проти Раджаба Бутаєва.

Минулий рік був для Сергія насиченим: у травні він здолав Майкла Фокса, проте у вересні в напруженому реванші поступився Брендону Адамсу за рішенням суддів.

Богачук, відомий як потужний нокаутер (24 дострокові перемоги у 26 успішних поєдинках), прагне знову наблизитися до чемпіонських титулів після втрати пояса WBC Continental Americas.

Деталі вечора боксу в Лас-Вегасі

Обидва українці виступлять у розігріві головної події вечора - дуелі між мексиканськими бійцями Хосе Валенсуелою та Дієго Торресом. Події розгортатимуться у неділю, 1 лютого.

Для вітчизняних фанів цей турнір має особливе значення, адже перемоги Гвоздика та Богачука можуть суттєво покращити їхні позиції у світових рейтингах на початку нового сезону.