Гумористка Настя Ткаченко перенесла операцію зі зменшення шлунка: що відомо

За словами Ткаченко, рішення про баріатричну операцію було для неї дуже непростим.

Вона зізналася, що довго йшла до цього кроку, багато думала, усе зважувала, шукала відповідну лікарню, обирала клініку та морально себе готувала.

"Тиждень тому мені зробили баріатричну операцію", - повідомила Анастасія.

Артистка наголосила, що для неї це рішення не було пов’язане з зовнішністю чи естетикою.

"Це рішення - про здоров’я. Не про естетику. Про чесність із собою. І про бажання змінити своє життя", - пояснила гумористка.

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

Наразі Анастасія проходить відновлення після операції.

Вона зазначила, що поки має небагато сил для активного спілкування та соціальної активності, однак згодом планує детальніше розповісти про свій досвід.

"Зараз я відновлююсь, сил поки що не так багато для соціальної активності. Але згодом обов’язково розповім усе: як проходила операція, як я обирала лікаря, що відчувала і які зміни зараз починаються в моєму житті", - написала вона.

Також Ткаченко подякувала всім, хто підтримує її в цей непростий період.

"Дякую всім за підтримку і турботу. Для мене це зараз дуже важливо", - додала знаменитість.

Хто ще з українських зірок зменшував шлунок

Серед українських публічних людей, які також наважувалися на баріатричну операцію, був і шоумен Володимир Жогло.

Кілька років тому він серйозно зайнявся своїм здоров’ям, і одним із головних кроків на цьому шляху стало схуднення.

В інтерв’ю для YouTube-каналу "lviv24" артист розповідав, що в піковий період його вага сягала 164 кілограмів, тоді як зараз він важить 99.

За словами Жогла, це ще не той результат, який він вважає ідеальним, однак нині він почувається значно краще, ніж раніше.

Володимир Жогло (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

Раніше комік переніс операцію зі зменшення шлунка. Після цього він почав уважніше ставитися до свого раціону та звичок у харчуванні.

Як зазначав шоумен, жорстких заборон у нього немає, однак зараз він свідомо уникає жирної та смаженої їжі, надаючи перевагу запеченим стравам.

Також артист контролює кількість солодкого, відмовився від борошняного і газованих напоїв.

Окрім цього, він стежить не лише за тим, що їсть, а й за обсягом порцій та часом прийому їжі.