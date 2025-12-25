Грав у клубі Федецького: німецький футболіст трагічно загинув на гірськолижному курорті

Трагедія у Чорногорії

Трагедія сталася на гірськолижному курорті Савін Кук у Чорногорії, де футболіст перебував на відпочинку разом із дружиною.

Двомісний крісельний підйомник відірвався від троса та зіткнувся з іншим кріслом. У результаті зіткнення Гертнер зірвався з висоти близько 70 метрів і загинув на місці від отриманих травм.

30-річна дружина футболіста опинилася заблокованою в кріслі підйомника. Рятувальники евакуювали жінку – у неї діагностували перелом ноги, загрози життю немає.

Після інциденту влада Чорногорії негайно закрила підйомник, а прокуратура розпочала офіційне розслідування. Причини аварії поки що не встановлені – заплановано повну технічну перевірку обладнання.

Кар'єра Себастьяна Гертнера

Гертнер був випускником академії "Штутгарта", де виступав за юнацькі колективи та другу команду. За основу "швабів" він не грав, однак провів десятки матчів у професіональному футболі у складі інших німецьких клубів.

Зокрема у сезоні-2018/19 захищав кольори "Дармштадта", де трохи раніше виступав український захисник Артем Федецький.

Також грав за "Мюнхен 1860", "Любек", "Динамо" Берлін та низку інших команд. Загалом на його рахунку 95 матчів на рівні Другої Бундесліги.

Крім того, у 2008-2009 роках він провів сім поєдинків за юнацькі збірні Німеччини U-18 та U-19.