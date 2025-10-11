Франція – Азербайджан: як зіграли суперники у відборі ЧС-2026 та на якому місці Україна в групі

Збірна Франції здобула третю поспіль перемогу у кваліфікації чемпіонату світу-2026, здолавши команду Азербайджану. Підопічні Дідьє Дешама залишаються лідерами групи D, де також виступає збірна України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
ЧС-2026, кваліфікація, група D, 3-й тур
Франція – Азербайджан – 3:0
Голи: Мбаппе, 45+2, Рабйо, 69, Товен, 84
Франція активно почала поєдинок і мала не один шанс забити. Проте азербайджанці протримались майже тайм. Лише у компенсований до першої половини час перевагу “Ле Бльо” втілив у гол Кіліан Мбаппе, який обіграв кількох суперників і пробив точно в ціль.
У другій половині матчу французи повністю контролювали хід гри. На 69-й хвилині Мбаппе віддав результативну передачу на Адріена Рабйо, який головою подвоїв рахунок. Фінальну крапку поставив Флоріан Товен – він вийшов на заміну замість травмованого Мбаппе та вже через хвилину забив третій м'яч.
Завдяки цій перемозі Франція зміцнила лідерство у групі D, маючи 9 очок після трьох матчів. За нею розташувалася Україна (4 бали).
Турнірна таблиця групи D після 3-х турів
У 4-му турі відбору французи у гостях зустрінуться зі збірною Ісландії. А Україна у номінально домашній грі в польському Кракові прийме Азербайджан. Обидва матчі відбудуться у понеділок, 13 жовтня та розпочнуться о 21:45 за київським часом.
